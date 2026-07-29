Ciclista sofre ferimento na cabeça após queda em Aquidauana

Ocorrência mobilizou equipe do Samu / Arquivo/O Pantaneiro

Um homem, de 58 anos, ficou ferido após sofrer uma queda de bicicleta no início da noite desta terça-feira (28), na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no bairro Guanandy, em Aquidauana.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o chamado foi registrado por volta das 18h05. No local, os socorristas encontraram a vítima ainda caída na via pública, mas consciente, apresentando dor intensa e edema na região da cabeça, além de um ferimento no cotovelo esquerdo.

A equipe realizou a avaliação inicial e prestou os primeiros socorros ainda no local da ocorrência. Entre os procedimentos adotados, foi feito um curativo oclusivo no ferimento, em conformidade com os protocolos de atendimento pré-hospitalar.

Após ser estabilizado, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz para avaliação médica e continuidade do tratamento.

Ainda conforme o Samu, ciclistas também devem se atentar à importância da utilização de equipamentos de segurança, como o capacete, além da necessidade de atenção redobrada no trânsito. O serviço 192 destacou que as medidas preventivas contribuem para reduzir o risco de acidentes e preservar vidas.