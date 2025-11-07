Ciclone e frente fria trazem chuva e ventos fortes a Aquidauana

Previsão indica chuvas na região / O Pantaneiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou nesta sexta-feira (7) o alerta de perigo para tempestades em grande parte de Mato Grosso do Sul. A previsão indica chuva intensa, ventos que podem alcançar 100 km/h e queda de granizo em diversas regiões, incluindo Aquidauana.

A instabilidade é resultado da atuação de um ciclone extratropical, que, embora mais intenso sobre o Sul do país, influencia o clima sul-mato-grossense, provocando mudanças bruscas no tempo.

O alerta laranja segue válido das 10h de sexta até as 18h de sábado (8). Durante o período, o acumulado de chuva pode variar entre 30 e 60 mm por hora, chegando a 100 mm ao dia, além de ventos fortes. As condições aumentam o risco de queda de árvores, interrupção de energia, danos em plantações e alagamentos.

Apesar da abrangência do aviso, Alcinópolis, Cassilândia, Costa Rica, Coxim, Pedro Gomes e Sonora não devem registrar tempestades, segundo o órgão.

Mudança de tempo

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a mudança mais significativa está prevista para a tarde e a noite desta sexta-feira, com a chegada de uma nova frente fria. As regiões sul e sudoeste do Estado devem ser as mais afetadas, com chuvas fortes, descargas elétricas e rajadas de vento.

Há possibilidade de granizo e queda nas temperaturas. O acumulado de precipitação pode ultrapassar 40 mm em 24 horas, principalmente na metade leste de Mato Grosso do Sul.

No sábado (8), o avanço do sistema frontal deve provocar mínimas mais baixas. A região sul pode amanhecer com 13°C, enquanto Campo Grande deve registrar 17°C.

Municípios sob alerta

O aviso inclui as seguintes cidades: Água Clara, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corguinho, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jaraguari, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

