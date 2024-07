Ciclovia e pista de caminhada começam a ser construídas na Lagoa Comprida

Divulgação

As obras de revitalização do Parque Municipal da Lagoa Comprida seguem a todo vapor, com duas frentes de serviço em execução. Uma delas é a obra de drenagem nas Guia Lopes da Laguna e Treze de Junho.



Conforme divulgado pela prefeitura, também já está em andamento o calçamento da pista de caminhada que inicia no portão central do parque, na rua Maria Eliza Mucio Teixeira. A construtora está fazendo as demarcações e terraplanagem e na sequencia a instalação dos pavers de concreto.



A obra de revitalização do Parque da Lagoa Comprida está orçada em cerca de R$ 22 milhões, será executada em dois lotes pela empresa Coplan, sendo o primeiro no valor de R$ 15 milhões e o segundo de cerca de R$ 6 milhões. Os recursos para a obra foram destinados pelo Governo do Estado.



“A revitalização do Parque Municipal de Lagoa Comprida trará um impacto significativo no desenvolvimento urbano, turístico e de lazer para toda a nossa cidade. Além de, também, ser uma obra que beneficiará o meio ambiente, pois o parque ficará melhor cuidado e preservado”, explicou o prefeito Odilon Ribeiro, que tem acompanhado de perto a execução da obra.



O projeto de revitalização do parque tem uma infraestrutura completa, contemplando obras de pavimentação drenagem e asfáltica em várias ruas ao entorno do parque, construção de ciclovia e pista de caminhada de 6 km e toda iluminada, construção de praças com playground, campos de futebol, pistas de skate, quadras de areia, fonte interativa e praça de alimentação.