Parceria leva Defensoria Pública e Serviços Municipais à Região do Limão Verde

A Aldeia Limão Verde recebeu uma importante mobilização voltada à garantia de direitos. A parceria entre a Prefeitura de Aquidauana e a Defensoria Pública transformou a realidade local, levando atendimento jurídico e serviços públicos essenciais para dentro da aldeia, facilitando a vida dos moradores que enfrentam dificuldades de deslocamento.

Principais Serviços Ofertados

Durante a ação, diversas frentes de trabalho foram disponibilizadas para atender às demandas da população indígena:

Atendimento Jurídico: Orientações sobre processos, questões de família como pensão alimentícia, divórcios e regularização de documentos.

Assistência Social: Equipes da prefeitura realizaram atualizações do Cadastro Único (CadÚnico), orientações sobre o Bolsa Família e atendimentos do CRAS.

Cidadania: Suporte para emissão e regularização de registros básicos, garantindo que todos tenham acesso aos benefícios sociais.

Compromisso com a Inclusão

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em promover uma política de assistência itinerante. Ao levar a estrutura da Defensoria e das secretarias municipais até as aldeias, o poder público elimina barreiras e promove a inclusão social de forma prática e humanizada.

Impacto e Resultados

Para as lideranças locais, a presença das instituições na região do Limão Verde é um passo fundamental para fortalecer a dignidade das famílias. A ação não apenas resolve pendências burocráticas, mas também aproxima o cidadão indígena das decisões e suportes do Estado e do Município.

O sucesso da mobilização na Aldeia Limão Verde serve de modelo para futuras edições, com o objetivo de estender esse cronograma de atendimentos a outras comunidades da região, consolidando uma rede de proteção e apoio em todo o território de Aquidauana.

Crédito: Imprensa Prefeitura de Aquidauana - MS.