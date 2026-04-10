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Aquidauana

Parceria leva Defensoria Pública e Serviços Municipais à Região do Limão Verde

Ação conjunta entre a Prefeitura de Aquidauana e a Defensoria Pública garante direitos e assistência integral às comunidades indígenas.

Felipe Benitez

Publicado em 10/04/2026 às 15:59

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A Aldeia Limão Verde recebeu uma importante mobilização voltada à garantia de direitos. A parceria entre a Prefeitura de Aquidauana e a Defensoria Pública transformou a realidade local, levando atendimento jurídico e serviços públicos essenciais para dentro da aldeia, facilitando a vida dos moradores que enfrentam dificuldades de deslocamento.

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Principais Serviços Ofertados

Durante a ação, diversas frentes de trabalho foram disponibilizadas para atender às demandas da população indígena:

  • Atendimento Jurídico: Orientações sobre processos, questões de família como pensão alimentícia, divórcios e regularização de documentos.

  • Assistência Social: Equipes da prefeitura realizaram atualizações do Cadastro Único (CadÚnico), orientações sobre o Bolsa Família e atendimentos do CRAS.

  • Cidadania: Suporte para emissão e regularização de registros básicos, garantindo que todos tenham acesso aos benefícios sociais.

Compromisso com a Inclusão

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em promover uma política de assistência itinerante. Ao levar a estrutura da Defensoria e das secretarias municipais até as aldeias, o poder público elimina barreiras e promove a inclusão social de forma prática e humanizada.

Impacto e Resultados

Para as lideranças locais, a presença das instituições na região do Limão Verde é um passo fundamental para fortalecer a dignidade das famílias. A ação não apenas resolve pendências burocráticas, mas também aproxima o cidadão indígena das decisões e suportes do Estado e do Município.

O sucesso da mobilização na Aldeia Limão Verde serve de modelo para futuras edições, com o objetivo de estender esse cronograma de atendimentos a outras comunidades da região, consolidando uma rede de proteção e apoio em todo o território de Aquidauana.

Crédito: Imprensa Prefeitura de Aquidauana - MS.

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