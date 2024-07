Cineasta aquidauanense conquista prêmio em festival de Bonito

Eduardo Medeiros

Orgulho! Essa é a palavra que define o sentimento de Aquidauana por mais uma conquista do diplomata e cineasta aquidauanense Essi Rafael Mongenot Leal. Ele acaba de retornar no maior festival de cinema do Mato Grosso do Sul, o Bonito CineSur, onde conquistou mais um prêmio, agora pelo júri popular.



No festival, Esse Rafael estreou seu documentário "As Quatro Estações da Juventude".



“O mais legal foi o carinho depois da sessão, muita gente veio falar comigo durante os dias do festival. Inclusive, alguns aquidauanenses apareceram por lá! E foi muito bonito receber um prêmio por esse primeiro longa-metragem da Casa de Cinema de Aquidauana. É um estímulo para gente continuar na luta, fazendo mais projetos no futuro”, disse ao jornal O Pantaneiro.



Filho dos médicos Essi Leal e Eliane Mongenot, Essi Rafael cresceu em Aquidauana, onde realizou diversos vídeos e curtas-metragens nas ruas da cidade.







Desde cedo nutria um profundo amor pelo cinema e uma curiosidade inata pela diplomacia. Aos 15 anos, mudou-se para Campo Grande em busca de estudos no Ensino Médio, carregando consigo as histórias do Pantanal e a determinação de seguir seus sonhos. Mais tarde, ingressou na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) para estudar Cinema, onde começou a produzir documentários.



Apesar das dificuldades financeiras inerentes à produção cinematográfica, Rafael nunca abandonou seu sonho. Paralelamente, começou a trilhar um caminho na diplomacia, fazendo provas para o Itamaraty e aprofundando seus conhecimentos em Relações Internacionais na Universidade de São Paulo (USP).



Diplomata com alma de cineasta

Atualmente com 35 anos, Essi Rafael equilibra com maestria suas duas paixões. Trabalhando como diplomata, ele nunca deixou de lado o cinema, participando da produção de curtas e documentários premiados. Entre seus trabalhos notáveis, destaca-se um documentário registrado em Cartagena das Índias, na Colômbia, que só conseguiu acompanhar graças a uma licença do Itamaraty.







Rafael lembra com carinho dos tempos em que, ainda estudante no Instituto Educacional Falcão, desenhava bandeiras de países e se encantava com a diversidade geopolítica do mundo. Esse interesse se transformou em uma carreira de sucesso no Itamaraty, onde foi um dos 18 selecionados em ampla concorrência entre mais de 6 mil candidatos.



"As Quatro Estações da Juventude"

O documentário "As Quatro Estações da Juventude" é uma obra que reflete a visão única e a paciência de Rafael. Filmado ao longo de 13 anos, o projeto acompanha a vida de dez estudantes universitários e suas vivências particulares no Brasil. A longa jornada de produção é um testemunho da dedicação e do estilo meticuloso de Rafael, que prefere trabalhar sem pressa, garantindo que cada detalhe seja cuidadosamente elaborado.



Futuro

Com a estreia iminente de seu documentário, Essi Rafael Mongenot Leal continua a provar que é possível conjugar duas carreiras aparentemente distintas com sucesso. Seu trabalho como diplomata e cineasta não apenas enriquece sua própria vida, mas também contribui para a cultura e o entendimento global.