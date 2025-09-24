Acessibilidade

24 de Setembro de 2025

Luto

Cineasta morto em acidente aéreo no Pantanal dirigiu filme indicado ao Emmy

Luiz Ferraz ganhou destaque sobre a tragédia com o time Chapecoense

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 08:35

Atualizado em 24/09/2025 às 09:06

A-

A+

O cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz está entre as vítimas fatais da queda de um avião de pequeno porte na zona rural de Aquidauana, região do Pantanal sul-mato-grossense, na noite de terça-feira (23). Além dele, também morreram o piloto Marcelo Pereira de Barros, o arquiteto chinês de renome internacional Kongjian Yu e Rubens Crispim Jr.

Ao longo da carreira, Luiz Ferraz se destacou no universo dos documentários. Entre suas principais obras está “Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia”, série de quatro episódios exibida pela HBO em parceria com a Pacha Films, que foi indicada ao Emmy Internacional, o prêmio mais prestigiado da televisão mundial. O projeto abordou os bastidores do acidente aéreo que vitimou a delegação da Chapecoense, em 2016, e foi realizado em parceria com os diretores Luis del Valle e Thom Walker.

Ferraz também desenvolveu trabalhos para plataformas internacionais. Um dos destaques foi “To Win or To Win”, produzido pela Olé Produções para o grupo árabe MBC/Shahid, que acompanhou a trajetória do Al Nassr FC, clube que atualmente tem em seu elenco o astro português Cristiano Ronaldo.

No Brasil, o cineasta também dirigiu obras que dialogam com a arquitetura e as artes visuais. Entre elas estão “Paisagem Concreta”, sobre o arquiteto português Álvaro Siza, e “Algo no Espaço”, que retrata artistas e escultores contemporâneos brasileiros.

De acordo com a Academia Brasileira de Cinema, Ferraz foi responsável ainda pelo documentário “Miller & Fried – As Origens do País do Futebol”, uma coprodução com a Globo Filmes que investigou a chegada do esporte ao Brasil. Ele também assinou a série “Tesouros do Tapajós”, gravada na Floresta Amazônica, explorando a riqueza cultural e ambiental da região.

A morte do cineasta representa uma perda significativa para o audiovisual brasileiro, especialmente no campo do documentário, onde construiu uma carreira reconhecida por projetos de relevância social, cultural e esportiva.

As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades aeronáuticas. A tragédia interrompeu precocemente a trajetória de um profissional que vinha ampliando sua atuação no cenário internacional e contribuindo para consolidar o documentário brasileiro no mercado global.

