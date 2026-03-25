Cinema Itinerante leva sessÃµes gratuitas a bairros de Aquidauana nesta semana

ProgramaÃ§Ã£o inclui pipoca e algodÃ£o doce; exibiÃ§Ãµes ocorrem no Jardim Aeroporto 2 e no Nova Aquidauana
DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza nesta semana sessões do Cinema Itinerante em dois bairros do município. As exibições são gratuitas e contam com distribuição de pipoca e algodão doce.
A programação terá início nesta quinta-feira (26), no Jardim Aeroporto 2, na Rua Fermi Grance, nº 58. Na sexta-feira (27), as sessões ocorrem no bairro Nova Aquidauana, em frente ao Centro da Juventude. A iniciativa busca reunir a comunidade e proporcionar momentos de lazer para as famílias.
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