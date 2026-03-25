Cinema Itinerante leva sessÃµes gratuitas a bairros de Aquidauana nesta semana

DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza nesta semana sessões do Cinema Itinerante em dois bairros do município. As exibições são gratuitas e contam com distribuição de pipoca e algodão doce.

A programação terá início nesta quinta-feira (26), no Jardim Aeroporto 2, na Rua Fermi Grance, nº 58. Na sexta-feira (27), as sessões ocorrem no bairro Nova Aquidauana, em frente ao Centro da Juventude. A iniciativa busca reunir a comunidade e proporcionar momentos de lazer para as famílias.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!