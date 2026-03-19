Cinema Itinerante chega a Aquidauana com sessÃµes gratuitas em bairros, aldeias e Ã¡reas rurais

A magia do cinema chega ao ar livre em Aquidauana. Nesta sexta-feira (20), a partir das 18h, o bairro São Francisco recebe a primeira sessão do Cinema Itinerante, projeto que promete transformar comunidades em grandes salas de cinema a céu aberto. A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, do deputado federal Beto Pereira, do vereador Renato Bossay e conta com a parceria do Instituto Acolhendo Sonhos.

A estrutura montada no CMEI Marisa Scaff contará com um painel de 10 metros, capacidade para até 700 pessoas, além de distribuição gratuita de pipoca e algodão doce para crianças e adultos. Serão exibidos dois filmes: "Madagascar 2: A Grande Escapada" e "Divertida Mente 2", garantindo opções para todas as idades.

Ao todo, em Aquidauana serão nove sessões que acontecerão nos bairros, vilas, comunidades rurais e aldeias indígenas do município, levando cultura e lazer a regiões que muitas vezes não têm acesso fácil a salas de cinema.

Inclusão e transformação social

O deputado federal Beto Pereira, idealizador do projeto, enxerga no cinema muito mais do que entretenimento. Para o parlamentar, a iniciativa cumpre um papel social e cultural insubstituível.

"O cinema faz as pessoas pensarem, cria identidade, constrói cultura e, ao mesmo tempo, diverte. Ele atinge todos os públicos, de todas as idades, de todas as origens. Mais do que um espetáculo, é uma experiência transformadora. As pessoas merecem ter acesso ao entretenimento de qualidade, e o cinema é um dos canais mais importantes para isso", afirmou.

O prefeito Mauro do Atlântico destacou o compromisso da gestão municipal em levar cultura a todos os cantos da cidade.

"Nosso compromisso é levar cultura, lazer e oportunidades para todos os cantos de Aquidauana. O Cinema Itinerante aproxima as famílias, valoriza nossas comunidades e garante acesso à cultura de forma gratuita e inclusiva. Agradecemos a todos os parceiros envolvidos para a realização desse projeto", declarou.

O vereador Renato Bossay explicou que o projeto atende a uma iniciativa apresentada por ele no Legislativo e destacou a importância da união de esforços entre os poderes.

"Muitas das nossas crianças nunca tiveram a oportunidade de sentar em uma sala de cinema, de viver essa experiência. Este projeto chega para mudar isso, levando arte, cultura e alegria diretamente às famílias mais carentes do nosso município. E isso só é possível graças ao olhar atento e ao compromisso do deputado Beto Pereira e à parceria do prefeito Mauro do Atlântico e sua equipe com a inclusão social", afirmou.

As próximas sessões do Cinema Itinerante em Aquidauana serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura, contemplando diferentes regiões do município ao longo das próximas semanas.

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