Circuito de Vôlei de Areia movimenta quadras em Aquidauana

Assessoria de Comunicação de Aquidauana

As quadras de areia do Ginásio Poliesportivo José Campelo ficaram lotadas nos dias 20, 21 e 22 de junho durante a realização da 2ª etapa do Circuito Unimed de Esportes de Areia, na modalidade vôlei de duplas masculino e feminino. O evento foi promovido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com apoio da Unimed Aquidauana, Sistema OCB/MS e Unimed Federação MS.

Com o objetivo de incentivar a prática esportiva e oferecer uma opção de lazer saudável para todas as idades, o circuito reuniu atletas, dirigentes e representantes das instituições parceiras. Estiveram presentes o prefeito Mauro do Atlântico, o presidente da Unimed Aquidauana, Dr. Essi Manoel Leal, o vice-presidente Dr. Marcelo Hitoshi Nakamiti, e o analista do Sistema OCB/MS, Paulo Marcos do Reis.