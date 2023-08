Circuito Sicredi Pantanal MS leva Educação Financeira à 54ª Expoaqui em Aquidauana

Palestra abrilhantou a tarde / Rhobson de Lima/ O Pantaneiro

Antes mesmo da emocionante abertura oficial da 54ª Expoaqui, que promete agitar Aquidauana nos próximos dias, o Parque de Exposições já se transformou em um centro de aprendizado. Nesta quinta-feira, dia 10, o local foi palco do aguardado Circuito Sicredi Pantanal MS, um evento que trouxe valiosos conhecimentos sobre Educação Financeira aos alunos da UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

Com o intuito de conscientizar e prevenir a comunidade acadêmica sobre golpes e fraudes, Melissa de Souza Alfonso, uma especialista na área de Controles Internos da cooperativa, e Leonice Portela, renomada profissional na área de Desenvolvimento do Cooperativismo, conduziram um enriquecedor treinamento durante toda a tarde. A Educação Financeira, especialmente focada na identificação e evasão de práticas fraudulentas, foi o cerne das discussões que envolveram os alunos em palestras interativas e dinâmicas.

O evento teve início pontualmente às 14 horas e estendeu-se ao longo da tarde, proporcionando uma imersão profunda no mundo das finanças responsáveis e seguras. A presença dos alunos da UEMS enriqueceu o ambiente com perguntas perspicazes e interações ativas, evidenciando o engajamento e o interesse crescente da juventude no tópico.

Enquanto o sol se preparava para se pôr no horizonte, os expositores e estandes já se encontravam impecavelmente organizados, ansiosos para receber os visitantes e convidados da aguardada abertura oficial às 18h30. A diversidade de expositores promete encantar os presentes, abrangendo desde produtos regionais a inovações tecnológicas.

A Expoaqui, tradicional evento da região, é reconhecida por unir o entretenimento à disseminação de conhecimento e oportunidades de negócios. A parceria entre o Sicredi Pantanal MS, representado pelas expertises de Melissa de Souza Alfonso e Leonice Portela, e a UEMS reforça esse compromisso, trazendo informações valiosas que contribuirão para uma comunidade mais informada e consciente em relação às suas finanças.

Os moradores e visitantes de Aquidauana podem esperar uma Expoaqui repleta de aprendizado, diversão e conexões, proporcionando uma experiência completa para todas as idades. A partir da abertura oficial, a 54ª Expoaqui promete ser um espaço vibrante e enriquecedor, onde os diversos expositores e atividades estarão prontos para encantar e surpreender a todos.

A Expoaqui é um lembrete do potencial da região e do esforço conjunto para promover o desenvolvimento, a cultura e o conhecimento, tudo isso com um toque de entretenimento e alegria.