Circuito Unimed de Vôlei de Praia reúne atletas e público em Aquidauana

A competição contou com apoio da Sistema OCB/MS, Unimed e da própria Arena Portal do Pantanal Beach / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Arena Portal do Pantanal Beach foi palco, entre os dias 5 e 7 de dezembro, da 4ª etapa do Circuito Unimed de Vôlei de Praia. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Aquidauana, reuniu atletas, familiares e a comunidade em três dias de disputas técnicas e competitivas nos naipes masculino e feminino.

Presente no evento, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Mauro Marino, ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento do esporte local. “O circuito fortalece o esporte local. Temos que apoiar e incentivar cada modalidade, pois todas possuem sua representatividade”, destacou.

A competição contou com apoio da Sistema OCB/MS, Unimed e da própria Arena Portal do Pantanal Beach, consolidando-se como uma ação que promove integração esportiva e revela talentos regionais. O público pôde acompanhar partidas de alto nível técnico em um ambiente de animação e torcida.

No feminino, as duplas campeãs foram:

- 1º lugar: Mylena e Karoline

- 2º lugar: Melissa e Mariah

- 3º lugar: Mirela e Sofia

No masculino, os destaques foram:

- 1º lugar: José e Efrain

- 2º lugar: Leticia e Matheus

- 3º lugar: João e Felipe

A organização já confirmou a realização da 5ª e última etapa do circuito, que acontecerá entre os dias 19 e 21 de dezembro, também na Arena Portal do Pantanal Beach. A expectativa é de mais jogos emocionantes e grande participação popular, encerrando a temporada 2025 do vôlei de praia em Aquidauana com chave de ouro.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!