Circuito Unimed de Vôlei de Praia reúne atletas e público em Aquidauana

A Arena Portal do Pantanal Beach foi palco, entre os dias 5 e 7 de dezembro, da 4ª etapa do Circuito Unimed de Vôlei de Praia. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Aquidauana, reuniu atletas, familiares e a comunidade em três dias de disputas técnicas e competitivas nos naipes masculino e feminino.
Presente no evento, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Mauro Marino, ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento do esporte local. “O circuito fortalece o esporte local. Temos que apoiar e incentivar cada modalidade, pois todas possuem sua representatividade”, destacou.
A competição contou com apoio da Sistema OCB/MS, Unimed e da própria Arena Portal do Pantanal Beach, consolidando-se como uma ação que promove integração esportiva e revela talentos regionais. O público pôde acompanhar partidas de alto nível técnico em um ambiente de animação e torcida.
No feminino, as duplas campeãs foram:
- 1º lugar: Mylena e Karoline
- 2º lugar: Melissa e Mariah
- 3º lugar: Mirela e Sofia
No masculino, os destaques foram:
- 1º lugar: José e Efrain
- 2º lugar: Leticia e Matheus
- 3º lugar: João e Felipe
A organização já confirmou a realização da 5ª e última etapa do circuito, que acontecerá entre os dias 19 e 21 de dezembro, também na Arena Portal do Pantanal Beach. A expectativa é de mais jogos emocionantes e grande participação popular, encerrando a temporada 2025 do vôlei de praia em Aquidauana com chave de ouro.
