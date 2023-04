Circulação inDeriva apresenta espetáculo de dança em Aquidauana e Anastácio neste sábado

Apresentação acontece em Anastácio e Aquidauana / Franciella Cavalheri

O projeto 'Circulação inDeriva' realiza em Aquidauana e Anastácio apresentações de dança e Mostra de Videodança neste sábado, dia 22.

A apresentação é de graça e acontece na Praça dos Estudantes em Aquidauana e, próximo à Rodoviária em Anastácio.

Este projeto foi contemplado pelo Prêmio Funarte Circulação e Difusão da Dança – 2022 e está sendo realizado pelo programa Plataforme-se e a produtora Arado Cultural.

A Mostra de Videodança contará com a parceria do cineclube TransCine - Cinema em Trânsito, cujo propósito é ser um cinema itinerante, que discute assuntos pertinentes destacados nas produções cinematográficas, além de gerar um fomento ao audiovisual regional. A ideia de exibir em lugares públicos veio da percepção que o cinema deve estar mais presente na vida das pessoas, transpondo as paredes das grandes redes de cinemas, chegando aos bairros da capital e mais perto da população.

Reconectando MS e MT

O projeto ´Circulação inDeriva´ busca reconectar Mato Grosso e Mato Grosso do Sul por meio da dança. Ao todo, serão cinco apresentações do espetáculo-intervenção ´Deriva´ em MT, e cinco em MS, acompanhadas de três Mostras de Videodança nas capitais e, oficina de videodança (com foco na tríade corpo/dança-câmera-cidade).

A Circulação parte da ideia de reconectar um elo invisível e simbólico que marca a história de MS e MT, dois estados da região Centro-Oeste que já foram um único, cuja divisão territorial de 1977, criou o Mato Grosso do Sul, e que hoje possui, assim como o Mato Grosso, modos e costumes próprios de coexistir.

“Este fato marcante abre perguntas sobre o que há em comum nesses quase 46 anos de divisão. Estar em trânsito pelas cidades dos dois estados proporcionará uma deriva investigativa nas memórias corporificadas que unem, separam e constituem cada lugar minimamente, promovendo aproximações e trocas de experiências entre artistas, trabalhadores da cultura e públicos locais”, destaca Ralfer Campagna, um dos idealizadores do projeto.

Deriva

No espetáculo-intervenção ´Deriva´, Jackeline Mourão e Ralfer Campagna passeiam pelos equipamentos de uma praça pública, norteados pelos sentidos que se chocam e se conectam nesse emaranhado de possibilidades que é a cidade humana e o humano cidade, e ao olhar para os espaços e, a partir disso, criar outras possibilidades em dança.

´Deriva´ integra o programa Plataforme-se. Idealizado pelos artistas da dança Jackeline Mourão e Ralfer Campagna, este Programa é um espaço de criação, experimentação e difusão da dança que surgiu em 2017, com o interesse em pesquisar as relações entre corpo-dança, câmera, cidade e videodança. A partir desta iniciativa foram criadas outras ações que marcam a trajetória e os seus trabalhos, como a ´Mostra CTA - Corpos Transeuntes em Ação´, a série ´Fronteiras´ (em que artistas locais e de várias regiões do Brasil, performam a cidade e suas histórias de vida) e o recente projeto ´Circuito Plataforme-se´, uma mostra de obras cênicas com danças e performances para espaços urbanos e alternativos.