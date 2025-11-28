Acessibilidade

28 de Novembro de 2025 • 14:48

Esporte

Classificação do Amador 2025 é definida após vitória do WFC em Aquidauana

O Campeonato Amador é organizado pela Liga Esportiva Aquidauanense, com apoio da Prefeitura de Aquidauana

Da redação

Publicado em 28/11/2025 às 08:57

Atualizado em 28/11/2025 às 10:45

Divulgação

A fase de classificação do Campeonato Amador 2025 foi encerrada na terça-feira (25), no Estádio Municipal Mário Pinto, com a vitória do WFC sobre o Botafogo FC por 5 a 4, em partida válida pelo Grupo B. Com o resultado, o Botafogo encerrou a etapa na segunda colocação da chave.

A equipe enfrentará o Paulo Soccer na semifinal extra desta sexta-feira (28), às 20h30. Mais cedo, às 18h30, União Bela Vista FC e SE Guanandy disputam a outra vaga. Os vencedores avançam à fase seguinte, onde enfrentarão os primeiros colocados dos Grupos A e B.

O Puxarara, líder do Grupo A, jogará contra o ganhador de Botafogo FC x Paulo Soccer. Já o Atlético AFC enfrentará o vencedor de União Bela Vista FC x SE Guanandy.

Nas semifinais, se houver empate no tempo normal, a definição dos finalistas ocorrerá por meio de cobranças alternadas de penalidades. Os times classificados disputarão o título no dia 13 de dezembro.

O Campeonato Amador é organizado pela Liga Esportiva Aquidauanense, com apoio da Prefeitura de Aquidauana.

