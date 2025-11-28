Classificação do Amador 2025 é definida após vitória do WFC em Aquidauana

Divulgação

A fase de classificação do Campeonato Amador 2025 foi encerrada na terça-feira (25), no Estádio Municipal Mário Pinto, com a vitória do WFC sobre o Botafogo FC por 5 a 4, em partida válida pelo Grupo B. Com o resultado, o Botafogo encerrou a etapa na segunda colocação da chave.



A equipe enfrentará o Paulo Soccer na semifinal extra desta sexta-feira (28), às 20h30. Mais cedo, às 18h30, União Bela Vista FC e SE Guanandy disputam a outra vaga. Os vencedores avançam à fase seguinte, onde enfrentarão os primeiros colocados dos Grupos A e B.



O Puxarara, líder do Grupo A, jogará contra o ganhador de Botafogo FC x Paulo Soccer. Já o Atlético AFC enfrentará o vencedor de União Bela Vista FC x SE Guanandy.



Nas semifinais, se houver empate no tempo normal, a definição dos finalistas ocorrerá por meio de cobranças alternadas de penalidades. Os times classificados disputarão o título no dia 13 de dezembro.



O Campeonato Amador é organizado pela Liga Esportiva Aquidauanense, com apoio da Prefeitura de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!