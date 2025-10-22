Acessibilidade

22 de Outubro de 2025 • 11:26

Cleiton Medina anuncia retomada do Studio Movimente durante a corrida Unimed

Cleiton participou do evento com uma equipe de aproximadamente 30 integrantes de Aquidauana e Anastácio

Da redação

Publicado em 22/10/2025 às 11:05

A Corrida “Bora Correr”, promovida pela Unimed Aquidauana em comemoração aos 40 anos da cooperativa, reuniu centenas de atletas no fim de semana e marcou o retorno oficial do grupo de corrida Studio Movimente, liderado pelo professor e educador físico Cleiton Medina.

Cleiton participou do evento com uma equipe de aproximadamente 30 integrantes de Aquidauana e Anastácio, além de 20 atletas de Campo Grande, reforçando a presença regional do grupo. Segundo ele, a participação no evento representa um momento de retomada das atividades do Studio Movimente, que estava com atuação reduzida nos últimos anos.

“Nós estamos retornando nossas atividades com força total. A corrida é um incentivo para reativar o atletismo na região. A partir do ano que vem, vamos implementar oficialmente atividades da associação Move Runners, que é filiada à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), criando um novo ciclo para o esporte em Anastácio e Aquidauana”, afirmou.

Projeto de incentivo ao atletismo local

Cleiton ressaltou que o grupo estará aberto a novos participantes a partir dos próximos meses, com foco em treinamento para corrida de rua, qualidade de vida e formação esportiva.

“A corrida está crescendo muito na região e queremos oferecer estrutura e acompanhamento para que mais pessoas pratiquem. Seja atleta iniciante, amador ou profissional, o Studio Movimente estará aberto à comunidade”, explicou.

Expectativa para a corrida Eitapega

Reconhecido também como organizador da corrida Eitapega, Cleiton anunciou novidades para a 8ª edição do evento, que deve ocorrer ainda este ano.

“O Eitapega vem com novidades e surpresas. As inscrições já estão abertas com kit VIP até o dia 20. Depois abriremos um lote extra. A expectativa é grande, com uma estrutura voltada para incentivar a participação de atletas de toda a região”, destacou.

Sobre o evento

A Corrida Unimed contou com percursos de 10 km, 5 km, caminhada e corridas infantis, reunindo:

450 atletas nas provas principais

200 participantes na caminhada

42 crianças nas categorias kids

A largada dos 10 km foi realizada pelo presidente da Unimed Aquidauana, Dr. Essi Leal, e dos 5 km e caminhada pelo Dr. Marcelo Nakamiti.

