Cleiton Medina anuncia retomada do Studio Movimente durante a corrida Unimed

Cleiton participou do evento com uma equipe de aproximadamente 30 integrantes de Aquidauana e Anastácio
A Corrida “Bora Correr”, promovida pela Unimed Aquidauana em comemoração aos 40 anos da cooperativa, reuniu centenas de atletas no fim de semana e marcou o retorno oficial do grupo de corrida Studio Movimente, liderado pelo professor e educador físico Cleiton Medina.
Cleiton participou do evento com uma equipe de aproximadamente 30 integrantes de Aquidauana e Anastácio, além de 20 atletas de Campo Grande, reforçando a presença regional do grupo. Segundo ele, a participação no evento representa um momento de retomada das atividades do Studio Movimente, que estava com atuação reduzida nos últimos anos.
“Nós estamos retornando nossas atividades com força total. A corrida é um incentivo para reativar o atletismo na região. A partir do ano que vem, vamos implementar oficialmente atividades da associação Move Runners, que é filiada à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), criando um novo ciclo para o esporte em Anastácio e Aquidauana”, afirmou.
Projeto de incentivo ao atletismo local
Cleiton ressaltou que o grupo estará aberto a novos participantes a partir dos próximos meses, com foco em treinamento para corrida de rua, qualidade de vida e formação esportiva.
“A corrida está crescendo muito na região e queremos oferecer estrutura e acompanhamento para que mais pessoas pratiquem. Seja atleta iniciante, amador ou profissional, o Studio Movimente estará aberto à comunidade”, explicou.
Expectativa para a corrida Eitapega
Reconhecido também como organizador da corrida Eitapega, Cleiton anunciou novidades para a 8ª edição do evento, que deve ocorrer ainda este ano.
“O Eitapega vem com novidades e surpresas. As inscrições já estão abertas com kit VIP até o dia 20. Depois abriremos um lote extra. A expectativa é grande, com uma estrutura voltada para incentivar a participação de atletas de toda a região”, destacou.
Sobre o evento
A Corrida Unimed contou com percursos de 10 km, 5 km, caminhada e corridas infantis, reunindo:
450 atletas nas provas principais
200 participantes na caminhada
42 crianças nas categorias kids
A largada dos 10 km foi realizada pelo presidente da Unimed Aquidauana, Dr. Essi Leal, e dos 5 km e caminhada pelo Dr. Marcelo Nakamiti.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Aquidauana
Sempre em busca de responsabilidade social, siderúrgica firmou nova parceria com Prefeitura de Aquidauana
Trânsito
A abertura das propostas está marcada para o dia 12 de dezembro
Polícia
Caso envolve servidor da Anvisa que desviou fármacos apreendidos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS