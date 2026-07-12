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Cleomir Cristaldo é eleito presidente da Associação de Moradores de Camisão

A Chapa 2, "Terra que Mana Leite e Mel", liderada por Cleomir da Silva Cristaldo, foi a vencedora do pleito e garantiu a eleição ao receber 214 votos, o equivalente a 58,8% dos votos válidos.

Redação

Publicado em 12/07/2026 às 17:06

Atualizado em 12/07/2026 às 17:11

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O Pantaneiro

A Associação de Moradores do Distrito de Camisão, em Aquidauana (MS), definiu neste domingo (12) a diretoria que estará à frente da entidade pelos próximos anos. A eleição foi realizada ao longo de todo o dia na Escola Estadual Franklin Cassiano, com votação encerrada às 17h.

A Chapa 2, "Terra que Mana Leite e Mel", liderada por Cleomir da Silva Cristaldo, foi a vencedora do pleito e garantiu a eleição ao receber 214 votos, o equivalente a 58,8% dos votos válidos.

Já a Chapa 1, "Juntos Venceremos", encabeçada por Rosilania de Oliveira Gonçalves, obteve 151 votos, correspondendo a 41,2% dos votos válidos.

Também foi registrado um voto em branco. Ao todo, foram contabilizados 366 votos, sendo 365 válidos e um em branco.

Com o resultado, Cleomir da Silva Cristaldo assume a presidência da Associação de Moradores no Distrito de Camisão. Em entrevista ao O Pantaneiro, o candidato apresentou a sua expectativa que a nova gestão mantenha o diálogo com a comunidade e fortaleça as ações voltadas ao desenvolvimento local, buscando melhorias para os moradores em áreas como infraestrutura, serviços públicos e qualidade de vida.

A eleição transcorreu de forma tranquila durante todo o domingo e contou com o apoio da Polícia Militar, com a participação dos moradores que compareceram à Escola Estadual Franklin Cassiano para exercer o direito de voto e escolher a chapa que conduzirá os trabalhos da associação.

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