Clima é quente em Aquidauana, mas chuvas se fazem presentes também no verão

Mato Grosso do sul tem sofrido com chuvas acima da média. Em Aquidauana, por exemplo, com as precipitações recentes, o Rio Aquidauana chegou a marcar 7,38 metros em fevereiro.

À época, a Defesa Civil ficou em alerta e ocoordenador da Defesa Civil de Aquidauana, Mario Ravaglia destcou que era preciso ter atenção com a profundidade.

Em entrevista ao site O Pantaneiro, Mário até pontuou que o nível preocupante é de 7,30 metros, quando o rio começa a transbordar.

A expectativa é que março seja menos chuvoso que fevereiro. Conforme estipulado, dos 31 dias do mês, 15,1 deverão ter precipitações. De acordo com Mario Ravaglia, a previsão é de chuva até 15 de março, com intensidade variando de fraca a moderada.

Na cidade o verão é quente, abafado, com precipitação e de céu parcialmente encoberto; o inverno é curto, morno e de céu quase sem nuvens. Ao longo do ano, em geral a temperatura varia de 18 °C a 35 °C e raramente é inferior a 11 °C ou superior a 40 °C.

Baseado no índice de praia/piscina, a melhor época do ano para visitar Aquidauana e realizar atividades de clima quente é do meio de abril ao fim de setembro.

Temperatura média em Aquidauana

A estação quente permanece por 3,7 meses, de 26 de agosto a 16 de dezembro, com temperatura máxima média diária acima de 34 °C. O mês mais quente do ano em Aquidauana é novembro, com a máxima de 35 °C e mínima de 24 °C, em média.

A estação fresca permanece por 2,1 meses, de 16 de maio a 20 de julho, com temperatura máxima diária em média abaixo de 31 °C. O mês mais frio do ano em Aquidauana é junho, com a máxima de 19 °C e mínima de 31 °C, em média.

Nuvens

Em Aquidauana, a porcentagem média de céu encoberto por nuvens sofre significativa variação sazonal ao longo do ano.

A época menos encoberta do ano em Aquidauana começa por volta de 2 de abril e dura 6,5 meses, terminando em torno de 17 de outubro.

O mês menos encoberto do ano em Aquidauana é agosto, durante o qual, em média, o céu está sem nuvens, quase sem nuvens ou parcialmente encoberto 72% do tempo.

A época mais encoberta do ano começa por volta de 17 de outubro e dura 5,5 meses, terminando em torno de 2 de abril.

O mês mais encoberto do ano em Aquidauana é janeiro, durante o qual, em média, o céu está encoberto ou quase encoberto 69% do tempo.