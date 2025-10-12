Clima permanece estável no dia da padroeira em Aquidauana e Anastácio

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro
No dia 12 de outubro, que marca a padroeira do Brasil e o Dia das Crianças, Aquidauana e Anastácio terão um domingo de calor e clima instável no período da tarde.
O dia começa com céu parcialmente nublado e calor já presente — as temperaturas devem oscilar entre 28 °C e 34 °C. Durante esse período, o clima favorece atividades externas, especialmente nas primeiras horas do dia.
A partir do meio-dia, a instabilidade ganha força: está previsto avançar das nuvens para tempestades localizadas, com possibilidade de chuvas fortes e ventos intensos. O alerta laranja do INMET indica risco de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos fortes de 60 a 100 km/h e até queda de granizo.
Esse cenário exige cuidado redobrado: a previsão alerta para queda de galhos, alagamentos, cortes de energia e risco em áreas abertas. Em ambientes urbanos e rodovias, é fundamental atenção redobrada ao passar por locais vulneráveis.
Com o declínio das pancadas de chuva, o tempo volta a melhorar gradualmente. Espera-se céu com muitas nuvens e temperaturas entre 27 °C e 29 °C. Ainda assim, o risco de instabilidade residual não está completamente descartado.
Entre o meio-dia e o fim da tarde, evite programas ao ar livre expostos — o risco de trovoadas e ventos fortes aumenta bastante.
Durante o alerta, afaste-se de árvores, estruturas metálicas ou placas externas e evite estacionar veículos próximos a áreas vulneráveis.
Em casa, desligue aparelhos eletrônicos conectados à tomada, hidrate-se e mantenha cuidados especiais com crianças e idosos em caso de tempestades.
Para quem quiser aproveitar o início do dia com as crianças, a faixa da manhã é a mais segura para passeios e atividades externas.
Educação
MP firma acordo para reparar dano ambiental em Aquidauana
Aquidauana sedia 2º Encontro dos Agricultores Indígenas de MS
Aquidauana terá sexta-feira com temperaturas de até 37°C
Serviços
Prefeitura anunciou entrega na sexta-feira
Serviços
Entrega inclui ambulâncias, caminhonetes e van para o Polo Base da SESAI
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS