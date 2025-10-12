Acessibilidade

12 de Outubro de 2025 • 13:20

Meteorologia

Clima permanece estável no dia da padroeira em Aquidauana e Anastácio

Redação

Publicado em 12/10/2025 às 06:57

Atualizado em 12/10/2025 às 07:02

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

No dia 12 de outubro, que marca a padroeira do Brasil e o Dia das Crianças, Aquidauana e Anastácio terão um domingo de calor e clima instável no período da tarde.

O dia começa com céu parcialmente nublado e calor já presente — as temperaturas devem oscilar entre 28 °C e 34 °C. Durante esse período, o clima favorece atividades externas, especialmente nas primeiras horas do dia.

A partir do meio-dia, a instabilidade ganha força: está previsto avançar das nuvens para tempestades localizadas, com possibilidade de chuvas fortes e ventos intensos. O alerta laranja do INMET indica risco de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos fortes de 60 a 100 km/h e até queda de granizo.

Esse cenário exige cuidado redobrado: a previsão alerta para queda de galhos, alagamentos, cortes de energia e risco em áreas abertas. Em ambientes urbanos e rodovias, é fundamental atenção redobrada ao passar por locais vulneráveis.

Com o declínio das pancadas de chuva, o tempo volta a melhorar gradualmente. Espera-se céu com muitas nuvens e temperaturas entre 27 °C e 29 °C. Ainda assim, o risco de instabilidade residual não está completamente descartado.

Dicas para um domingo seguro e aproveitado

  • Entre o meio-dia e o fim da tarde, evite programas ao ar livre expostos — o risco de trovoadas e ventos fortes aumenta bastante.

  • Durante o alerta, afaste-se de árvores, estruturas metálicas ou placas externas e evite estacionar veículos próximos a áreas vulneráveis.

  • Em casa, desligue aparelhos eletrônicos conectados à tomada, hidrate-se e mantenha cuidados especiais com crianças e idosos em caso de tempestades.

  • Para quem quiser aproveitar o início do dia com as crianças, a faixa da manhã é a mais segura para passeios e atividades externas.

