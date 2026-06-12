Clima permanece instável em Aquidauana nesta sexta-feira

A previsão indica que o dia será marcado por condições de chuva, com possibilidade de precipitação leve a moderada
O Pantaneiro
Nesta sexta-feira, 12 de junho, o tempo em Aquidauana será de instabilidade, com previsão de chuva ao longo de todo o dia. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 24°C. Choveu durante a madrugada e o dia amanheceu sob forte neblina.
A previsão indica que o dia será marcado por condições de chuva, com possibilidade de precipitação leve a moderada. Os termômetros devem registrar 19°C durante a madrugada e início da manhã, subindo gradualmente até os 24°C no período da tarde, quando as temperaturas atingem o pico do dia.
Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente das direções noroeste e norte, com velocidade inferior a 10 km/h ao longo de todo o dia.
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