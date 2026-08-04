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Aquidauana 134 anos

Clínica da Mulher, CMEI e moradias integram programação de aniversário

Visitas técnicas desta terça-feira apresentam andamento de obras nas áreas da saúde, educação infantil e habitação durante as comemorações dos 134 anos do município

Redação O Pantaneiro

Publicado em 04/08/2026 às 08:17

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Programação oficial dos 134 anos de Aquidauana segue ao longo de todo o mês de agosto / Divulgação

A programação oficial dos 134 anos de Aquidauana prossegue com uma série de visitas técnicas a importantes obras em andamento no município. A agenda desta terça-feira (05), iniciada às 08h, contempla a Clínica da Mulher, a reforma e ampliação do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Andréa Pace de Oliveira e a área destinada ao loteamento Jardim Pantanal, onde serão construídas novas moradias.

A primeira parada será na obra da Clínica da Mulher, que está sendo construída para ampliar e qualificar o atendimento especializado à saúde feminina no município. Com investimento de aproximadamente R$ 1,4 milhão, a unidade está sendo viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende (União Brasil), com contrapartida da Prefeitura de Aquidauana.

O projeto prevê uma estrutura moderna, com 13 salas de atendimento, consultórios para diversas especialidades, espaço destinado à RFCCA (Rede Feminina de Combate ao Câncer de Aquidauana), brinquedoteca e atendimento multiprofissional voltado às mulheres em todas as fases da vida. A expectativa é ampliar o acesso aos serviços especializados e reduzir o tempo de espera por consultas e acompanhamentos.

Na sequência, a comitiva visita a obra de reforma e ampliação do CMEI Andréa Pace de Oliveira, localizado ao lado do Caic. Executada com recursos próprios do município, a intervenção recebe investimento superior a R$ 1 milhão e busca modernizar toda a estrutura da unidade de educação infantil.

Entre as melhorias estão a substituição completa do piso, reforma da cozinha, lavanderia, depósitos e banheiros, troca da cobertura, revisão das instalações elétricas e hidrossanitárias. Também estão no cronograma a construção de uma área de convivência para as crianças e a cobertura do parquinho. A obra ainda contempla melhorias nas salas de aula, proporcionando mais conforto, segurança e condições adequadas para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Encerrando a programação de visitas desta terça-feira, será apresentada a área do Loteamento Jardim Pantanal, nas proximidades do antigo aeroporto, designada para novas unidades habitacionais. O empreendimento integra os investimentos voltados à ampliação do acesso à moradia e ao crescimento urbano planejado de Aquidauana.

As visitas fazem parte da programação oficial de aniversário do município e têm como objetivo apresentar à população o andamento de obras consideradas estratégicas para o fortalecimento da infraestrutura pública, com investimentos nas áreas de saúde, educação e habitação.

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