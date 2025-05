Solidariedade: "Clodoaldo do Paxixi" precisa de ajuda para sobreviver

Operador de Transmissor Clodoaldo Santana, o "Clodoaldo do Paxixi", iniciou a divulgação do local em 2008, pelo Orkut (Foto acervo pessoal)

Ele é conhecido como Clodoaldo do Paxixi porque, durante 18 anos, trabalhou naquele morro, que possui cerca de 700 metros de altura. “ficava uma semana lá, direto e folgava na outra semana”, resume ele.

“Clodoaldo do Paxixi” está acamado e precisa de ajuda para sobreviver. Chave Pix: 67 98445-7803

Seu trabalho era cuidar das antenas lá existente, mas, acabou sendo pioneiro em desbravar as primeiras trilhas e divulgar as primeiras fotos das imagens do mirante, em que se transformou o morro do Paxixi. “Eu tinha uma maquininha e postava as fotos no Orkut, em 2008, e depois no Facebook, ai as pessoas começaram a visitar o local”, recorda Clodoaldo.

Hoje, o Morro do Paxixi é um destino turístico de contemplação, em Aquidauana, com destaque em Mato Grosso do Sul.

Clodoaldo desbravou as primeiras trilhas do Morro do Paxixi e fez a felicidade de muita gente com turismo de contemplação (Foto acervo pessoal)

Clodoaldo sofreu dois acidentes automobilísticos na estrada de acesso ao Morro do Paxixi: o primeiro em 2021 e o segundo em 2023. Ele precisa muito da solidariedade da população de Aquidauana. Quem puder ajudar, pode entrar em contato através do número 67 99328-6438 ou ir até a casa dele, na Rua Fernando Lucarelli Rodrigues, 974, esquina com Rua José Leopoldo (perto do Creche) Vila Trindade.