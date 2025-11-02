Clube de Desbravadores leva mensagem de esperança no dia dos Finados

Na manhã deste domingo (2), quem visitou o Cemitério Municipal de Aquidauana foi surpreendido por uma bela demonstração de solidariedade e fé. Os adolescentes do Clube de Desbravadores Pantaneiros do Sul, da Igreja Adventista do Sétimo Dia Nova Vida, localizada no bairro Nova Aquidauana, realizaram uma ação especial em homenagem ao Dia de Finados.

Com sorrisos acolhedores, orações e palavras de conforto, os jovens percorreram o cemitério oferecendo folhetos com mensagens de esperança e consolo espiritual às famílias que prestavam homenagens a seus entes queridos. O gesto emocionou muitos visitantes, que receberam o apoio com gratidão e respeito.

Segundo os organizadores, essa atividade já é uma tradição anual do clube, que busca levar uma mensagem de fé e alívio àqueles que enfrentam a dor da saudade. “Nosso objetivo é lembrar que, mesmo em momentos de perda, há esperança e conforto em Deus”, destacou um dos líderes do grupo.

O Clube de Desbravadores, formado por crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, é conhecido por suas ações sociais, espirituais e comunitárias. Além de promover o desenvolvimento físico, mental e espiritual dos participantes, o grupo se envolve em campanhas de solidariedade, limpeza de praças e visitas a asilos e hospitais.

A presença dos jovens no cemitério trouxe um clima de reflexão, fé e empatia, reforçando o valor da juventude engajada em causas que promovem o bem e o amor ao próximo.