Acessibilidade

02 de Novembro de 2025 • 20:09

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Clube de Desbravadores leva mensagem de esperança no dia dos Finados

Grupo de adolescentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia Nova Vida, localizada no bairro Nova Aquidauana, visitou o cemitério municipal neste domingo (2)

Redação

Publicado em 02/11/2025 às 16:30

Atualizado em 02/11/2025 às 16:49

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na manhã deste domingo (2), quem visitou o Cemitério Municipal de Aquidauana foi surpreendido por uma bela demonstração de solidariedade e fé. Os adolescentes do Clube de Desbravadores Pantaneiros do Sul, da Igreja Adventista do Sétimo Dia Nova Vida, localizada no bairro Nova Aquidauana, realizaram uma ação especial em homenagem ao Dia de Finados.

Com sorrisos acolhedores, orações e palavras de conforto, os jovens percorreram o cemitério oferecendo folhetos com mensagens de esperança e consolo espiritual às famílias que prestavam homenagens a seus entes queridos. O gesto emocionou muitos visitantes, que receberam o apoio com gratidão e respeito.

Segundo os organizadores, essa atividade já é uma tradição anual do clube, que busca levar uma mensagem de fé e alívio àqueles que enfrentam a dor da saudade. “Nosso objetivo é lembrar que, mesmo em momentos de perda, há esperança e conforto em Deus”, destacou um dos líderes do grupo.

O Clube de Desbravadores, formado por crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, é conhecido por suas ações sociais, espirituais e comunitárias. Além de promover o desenvolvimento físico, mental e espiritual dos participantes, o grupo se envolve em campanhas de solidariedade, limpeza de praças e visitas a asilos e hospitais.

A presença dos jovens no cemitério trouxe um clima de reflexão, fé e empatia, reforçando o valor da juventude engajada em causas que promovem o bem e o amor ao próximo.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meteorologia

Novembro chega com possibilidade de chuva para Aquidauana e Anastácio

Reconhecimento

Paracanoísta Alan Nantes recebe maior honraria da Assembleia Legislativa

Oportunidade

Aquidauana oferece 41 vagas de emprego nesta sexta-feira

Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta quinta-feira

Aquidauana oferece 11 vagas de emprego nesta quarta-feira

Aquidauana oferece 49 vagas de emprego nesta sexta-feira

Paróquia divulga programação de missas de Finados em Aquidauana

Publicidade

Clima

Aquidauana terá sexta-feira quente e com possibilidade de chuva isolada

ÚLTIMAS

Esportes

Dois Irmãos do Buriti sedia 6ª etapa do Estadual de Velocross 2025

Provas acontecem nos dias 15 e 16 de novembro e integram as comemorações dos 38 anos do município

Saúde

Outubro Rosa chega ao fim e dá lugar ao Novembro Azul em Aquidauana

Secretaria de Saúde encerra mês dedicado às mulheres e inicia ações voltadas à saúde do homem

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo