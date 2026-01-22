Clube de Regatas Aquidauana apresenta elenco 2026

O evento marcou o início das atividades do clube no novo ano
Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana
O Clube de Regatas Aquidauana realizou a apresentação oficial do elenco para a temporada 2026, reunindo dirigentes, atletas, parceiros e representantes de projetos esportivos da região. O evento marcou o início das atividades do clube no novo ano e evidenciou a integração entre as instituições que atuam no fortalecimento do futebol regional.
Entre os convidados, esteve presente o Cristo Rei Futebol Clube, representado pelo técnico Mateus Ferreira, que participou do evento a convite da diretoria do Regatas. A presença do projeto foi reconhecida como um gesto de aproximação entre os clubes e de valorização de iniciativas voltadas ao desenvolvimento do esporte e à inclusão social.
Durante a apresentação, foram destacadas ações que vão além da competição esportiva. O Cristo Rei FC foi citado como exemplo de projeto que utiliza o futebol como ferramenta de formação social, atuando junto a comunidades carentes e promovendo disciplina e oportunidades para jovens atletas.
Para Mateus Ferreira, a participação no evento reforça a importância da união entre os clubes da região. “Essa integração é fundamental para valorizar nossos projetos e criar novas oportunidades de crescimento para os atletas e para os clubes envolvidos”, afirmou.
A apresentação do elenco do Clube de Regatas Aquidauana oficializou o início da temporada 2026 e reforçou o compromisso do clube com o desenvolvimento do futebol local, destacando a cooperação entre instituições esportivas como parte do fortalecimento da modalidade na região.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
Campus Aquidauana da UFMS lança nova edição da Revista Pantaneira
UFMS realiza formatura de 117 novos profissionais em Aquidauana
Ana Graziele Toledo é reconduzida à direção da UFMS em Aquidauana
Bombeiros
atendimento foi realizado por uma guarnição do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar
Atenção
Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 697,77
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS