Clube de Regatas Aquidauana apresenta elenco 2026

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

O Clube de Regatas Aquidauana realizou a apresentação oficial do elenco para a temporada 2026, reunindo dirigentes, atletas, parceiros e representantes de projetos esportivos da região. O evento marcou o início das atividades do clube no novo ano e evidenciou a integração entre as instituições que atuam no fortalecimento do futebol regional.



Entre os convidados, esteve presente o Cristo Rei Futebol Clube, representado pelo técnico Mateus Ferreira, que participou do evento a convite da diretoria do Regatas. A presença do projeto foi reconhecida como um gesto de aproximação entre os clubes e de valorização de iniciativas voltadas ao desenvolvimento do esporte e à inclusão social.



Durante a apresentação, foram destacadas ações que vão além da competição esportiva. O Cristo Rei FC foi citado como exemplo de projeto que utiliza o futebol como ferramenta de formação social, atuando junto a comunidades carentes e promovendo disciplina e oportunidades para jovens atletas.



Para Mateus Ferreira, a participação no evento reforça a importância da união entre os clubes da região. “Essa integração é fundamental para valorizar nossos projetos e criar novas oportunidades de crescimento para os atletas e para os clubes envolvidos”, afirmou.



A apresentação do elenco do Clube de Regatas Aquidauana oficializou o início da temporada 2026 e reforçou o compromisso do clube com o desenvolvimento do futebol local, destacando a cooperação entre instituições esportivas como parte do fortalecimento da modalidade na região.

