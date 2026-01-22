Acessibilidade

22 de Janeiro de 2026 • 14:17

Clube de Regatas Aquidauana apresenta elenco 2026

O evento marcou o início das atividades do clube no novo ano

Da redação

Publicado em 22/01/2026 às 09:57

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

O Clube de Regatas Aquidauana realizou a apresentação oficial do elenco para a temporada 2026, reunindo dirigentes, atletas, parceiros e representantes de projetos esportivos da região. O evento marcou o início das atividades do clube no novo ano e evidenciou a integração entre as instituições que atuam no fortalecimento do futebol regional.

Entre os convidados, esteve presente o Cristo Rei Futebol Clube, representado pelo técnico Mateus Ferreira, que participou do evento a convite da diretoria do Regatas. A presença do projeto foi reconhecida como um gesto de aproximação entre os clubes e de valorização de iniciativas voltadas ao desenvolvimento do esporte e à inclusão social.

Durante a apresentação, foram destacadas ações que vão além da competição esportiva. O Cristo Rei FC foi citado como exemplo de projeto que utiliza o futebol como ferramenta de formação social, atuando junto a comunidades carentes e promovendo disciplina e oportunidades para jovens atletas.

Para Mateus Ferreira, a participação no evento reforça a importância da união entre os clubes da região. “Essa integração é fundamental para valorizar nossos projetos e criar novas oportunidades de crescimento para os atletas e para os clubes envolvidos”, afirmou.

A apresentação do elenco do Clube de Regatas Aquidauana oficializou o início da temporada 2026 e reforçou o compromisso do clube com o desenvolvimento do futebol local, destacando a cooperação entre instituições esportivas como parte do fortalecimento da modalidade na região.

