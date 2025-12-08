Clube de Regatas Aquidauana apresenta novo app

Reprodução

O Clube de Regatas Aquidauana (CRA) lançou oficialmente seu aplicativo próprio, iniciativa que marca uma nova fase para o time após o acesso à Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense em seu ano de estreia no futebol profissional. O clube segue em preparação para a temporada de 2026, quando enfrentará desafios maiores e busca ampliar a interação com sua torcida.



O novo app foi desenvolvido como uma ferramenta moderna de comunicação e integração entre torcedores e clube, além de criar novas possibilidades de arrecadação e incentivo financeiro por meio do Programa Sócio Torcedor Tricolor Fanático.



Funcionalidades do aplicativo



O app do CRA reúne serviços e informações em tempo real, incluindo:



Notícias atualizadas



Compra de ingressos online



Área exclusiva para sócios



Cartão digital com QR Code



Calendário de jogos



Loja oficial do clube



Lista de empresas parceiras com descontos



TV CRA, com vídeos, bastidores e entrevistas



História e informações institucionais do clube



Planos de assinatura



A assinatura custa R$ 199,90 por ano ou R$ 24,90 por mês e inclui ingressos gratuitos, descontos exclusivos e apoio direto ao clube, recurso essencial para estruturar o time e fortalecer as ações de gestão e marketing.



O CRA destaca que a nova plataforma tem o objetivo de aproximar ainda mais a torcida e movimentar a economia local ao estimular parcerias com empresas da região.



O aplicativo já está disponível para download. O clube convida os torcedores a se tornarem sócios e participarem do crescimento do time: “Rumo a um futuro gigante!”

