Clube de Regatas Aquidauana apresenta novo app

O clube segue em preparação para a temporada de 2026, quando enfrentará desafios maiores e busca ampliar a interação com sua torcida
O Clube de Regatas Aquidauana (CRA) lançou oficialmente seu aplicativo próprio, iniciativa que marca uma nova fase para o time após o acesso à Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense em seu ano de estreia no futebol profissional. O clube segue em preparação para a temporada de 2026, quando enfrentará desafios maiores e busca ampliar a interação com sua torcida.
O novo app foi desenvolvido como uma ferramenta moderna de comunicação e integração entre torcedores e clube, além de criar novas possibilidades de arrecadação e incentivo financeiro por meio do Programa Sócio Torcedor Tricolor Fanático.
Funcionalidades do aplicativo
O app do CRA reúne serviços e informações em tempo real, incluindo:
Notícias atualizadas
Compra de ingressos online
Área exclusiva para sócios
Cartão digital com QR Code
Calendário de jogos
Loja oficial do clube
Lista de empresas parceiras com descontos
TV CRA, com vídeos, bastidores e entrevistas
História e informações institucionais do clube
Planos de assinatura
A assinatura custa R$ 199,90 por ano ou R$ 24,90 por mês e inclui ingressos gratuitos, descontos exclusivos e apoio direto ao clube, recurso essencial para estruturar o time e fortalecer as ações de gestão e marketing.
O CRA destaca que a nova plataforma tem o objetivo de aproximar ainda mais a torcida e movimentar a economia local ao estimular parcerias com empresas da região.
O aplicativo já está disponível para download. O clube convida os torcedores a se tornarem sócios e participarem do crescimento do time: “Rumo a um futuro gigante!”
