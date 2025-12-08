Acessibilidade

08 de Dezembro de 2025 • 11:59

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

Clube de Regatas Aquidauana apresenta novo app

O clube segue em preparação para a temporada de 2026, quando enfrentará desafios maiores e busca ampliar a interação com sua torcida

Da redação

Publicado em 08/12/2025 às 07:55

Atualizado em 08/12/2025 às 08:11

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Reprodução

O Clube de Regatas Aquidauana (CRA) lançou oficialmente seu aplicativo próprio, iniciativa que marca uma nova fase para o time após o acesso à Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense em seu ano de estreia no futebol profissional. O clube segue em preparação para a temporada de 2026, quando enfrentará desafios maiores e busca ampliar a interação com sua torcida.

O novo app foi desenvolvido como uma ferramenta moderna de comunicação e integração entre torcedores e clube, além de criar novas possibilidades de arrecadação e incentivo financeiro por meio do Programa Sócio Torcedor Tricolor Fanático.

Funcionalidades do aplicativo

O app do CRA reúne serviços e informações em tempo real, incluindo:

Notícias atualizadas

Compra de ingressos online

Área exclusiva para sócios

Cartão digital com QR Code

Calendário de jogos

Loja oficial do clube

Lista de empresas parceiras com descontos

TV CRA, com vídeos, bastidores e entrevistas

História e informações institucionais do clube

Planos de assinatura

A assinatura custa R$ 199,90 por ano ou R$ 24,90 por mês e inclui ingressos gratuitos, descontos exclusivos e apoio direto ao clube, recurso essencial para estruturar o time e fortalecer as ações de gestão e marketing.

O CRA destaca que a nova plataforma tem o objetivo de aproximar ainda mais a torcida e movimentar a economia local ao estimular parcerias com empresas da região.

O aplicativo já está disponível para download. O clube convida os torcedores a se tornarem sócios e participarem do crescimento do time: “Rumo a um futuro gigante!”

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Clube de Regatas de Aquidauana estreia neste sábado na Série B do estadual

• Elenco do Clube de Regatas Aquidauana será apresentado dia 24 em feijoada

• Clube Regatas Aquidauana já tem sua primeira aquisição para disputa da série B

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esportes

Aquidauanense avança à semi no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Vamos lá

Leilão Beneficente do Hospital de Amor acontece hoje em Aquidauana

Procissão e missa marcam feriado de Imaculada Conceição em Aquidauana

4ª Costelada da Paróquia Imaculada Conceição acontece neste domingo

Paróquia Imaculada Conceição divulga programação para a Semana Santa

Orgulho da cultura de MS: Morte de Conceição dos Bugres completa 40 anos

Ajuda

Almoço beneficente para casal vítima de incêndio acontece hoje

Publicidade

Clima

Aquidauana terá máxima de 33°C e chance de chuva com trovoadas neste domingo

ÚLTIMAS

Aquidauana

Aquidauanense Anna Clara conquista vice-campeonato de judô no Peru 

Judoca coloca Aquidauana em destaque no judô internacional

Reconhecimento

Aquidauana recebe nota máxima no Prêmio Cetran de Trânsito

A conquista foi celebrada pelo Diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana, Flavio Gomes da Silva Filho, que representou o município durante a premiação

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo