Clube Regatas Aquidauana enfrenta o Operário nesta quarta-feira

Divulgação

O confronto é válido pela sequência da competição estadual e representa mais um desafio para o CR Aquidauana na busca por pontos importantes na tabela. O elenco segue em preparação visando manter o desempenho no campeonato e representar o município diante de um dos tradicionais clubes do futebol sul-mato-grossense.

O Clube de Regatas Aquidauana (CRA) já tem compromisso definido pela próxima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026. A equipe aquidauanense entra em campo na quarta-feira (28), para enfrentar o Operário Futebol Clube, em partida marcada para as 19h30, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

A partida fora de casa exige atenção redobrada da equipe aquidauanense, que aposta no trabalho coletivo e na organização tática para conquistar um bom resultado. A expectativa é de um jogo disputado, com presença de torcedores e movimentação intensa no estádio da capital.

