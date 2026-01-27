Acessibilidade

27 de Janeiro de 2026 • 11:14

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

Clube Regatas Aquidauana enfrenta o Operário nesta quarta-feira

O CRA segue sua trajetória no Estadual 2026 com o objetivo de fortalecer sua campanha e manter o nome do município em evidência no cenário do futebol estadual

Da redação

Publicado em 27/01/2026 às 09:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

O Clube de Regatas Aquidauana (CRA) já tem compromisso definido pela próxima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026. A equipe aquidauanense entra em campo na quarta-feira (28), para enfrentar o Operário Futebol Clube, em partida marcada para as 19h30, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

O confronto é válido pela sequência da competição estadual e representa mais um desafio para o CR Aquidauana na busca por pontos importantes na tabela. O elenco segue em preparação visando manter o desempenho no campeonato e representar o município diante de um dos tradicionais clubes do futebol sul-mato-grossense.

Leia Também

• Clube de Regatas Aquidauana apresenta elenco 2026

• Cristo Rei FC participa de apresentação do Clube de Regatas Aquidauana para 2026

• Clube de Regatas Aquidauana apresenta novo app

A partida fora de casa exige atenção redobrada da equipe aquidauanense, que aposta no trabalho coletivo e na organização tática para conquistar um bom resultado. A expectativa é de um jogo disputado, com presença de torcedores e movimentação intensa no estádio da capital.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Queda de motocicleta na zona rural deixa dois feridos em Aquidauana

Bombeiros

Crianças sofrem ataque de arraia na zona rural de Aquidauana

Polícia

Violência doméstica mobiliza Bombeiros em Aquidauana

Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta segunda-feira

Semana começa com chuva e trovoadas em Aquidauana

Matérias do O Pantaneiro são tema de provas do Processo Seletivo em Aquidauana

Polícia

Acidente entre moto e bicicleta elétrica deixa três feridos em Anastácio

Publicidade

Oportunidade

Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta segunda-feira

ÚLTIMAS

Atenção

Agências do INSS fecham de quarta a sexta-feira desta semana

Canais remotos de atendimento, no entanto, funcionarão normalmente

Violência contra Mulher

Vítima de feminicídio é identificada em Corumbá e ex-companheiro preso

Rosana Candia Ohara, de 62 anos, foi morta a golpes de madeira na noite deste sábado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo