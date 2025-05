CMA Emília Nogueira comemora aniversário com novas parcerias

Gabriela Bernardes

A secretária de Educação, Wilsandra Béda, destacou o compromisso coletivo com a educação pública de qualidade. “As melhorias são fruto de parcerias que acreditam na escola como espaço de transformação. Cada ação representa o cuidado com nossas crianças e o investimento no futuro de Aquidauana”, afirmou.

Ao longo do ano, o CMA passou por uma renovação significativa. As pinturas e revitalizações dos espaços físicos, realizadas pelas artistas Camila Campelo e Eliane Cristina de Sá, trouxeram mais cor, criatividade e acolhimento ao ambiente escolar, ampliando as possibilidades pedagógicas.

Entre as parcerias de destaque estão os bolsistas do PIBID – do curso de Pedagogia – que desenvolvem atividades de iniciação à docência, promovendo práticas inovadoras. Outro exemplo é o envolvimento da Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro (CEJAR), com alunos do curso normal médio e professores de estágio, que colaboram com rodas de leitura, peças teatrais e vivências culturais.

Uma ação simbólica e inspiradora foi a entrega da “Geladeira Literária”, realizada pelos policiais penais do projeto “Aromas, Sabores e Saberes”, do Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA). A iniciativa cria um espaço lúdico de incentivo à leitura e troca de experiências entre as crianças.

A diretora da unidade, Simone Aguilar, ressaltou a importância dessas colaborações. “Reconhecer e valorizar cada uma dessas parcerias é essencial para a construção de uma educação pública inclusiva, criativa e transformadora”, finalizou.

