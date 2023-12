CMEI Ademir Brites encerra o ano letivo com formatura

Alunos se formaram / Agecom

A Escola de Educação Infantil (CMEI) Vereador Ademir Brites, realizou no início da noite de quarta-feira (06), a cerimônia de formatura da educação infantil, encerrando as atividades letivas no ano de 2023.

A cerimônia aconteceu nas dependências da CMEI e foi muito prestigiada pelos familiares dos formandos. O CMEI reuniu cerca de 100 crianças, distribuídas nos períodos matutino e vespertino, com as turmas do pré 2 A, pré 2 B, pré 2 C e pré 2 D.

A professora Lindomar Lili Sebastião, diretora da CMEI Ademir Brites e a secretária municipal de Educação - Wilsandra Béda e demais professores do CMEI recepcionaram os convidados e deixaram uma mensagem de carinho e parabéns aos formandos.

Agora, as crianças terão um novo desafio pela frente, elas foram promovidas ao 1° ano do Ensino Fundamental e com muita alegria se formaram nessa etapa escolar.