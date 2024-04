CMEI Ademir Brites realiza atividades alusórias ao dia do índio

Dos dias 15 a 19 de abril, no CMEI Vereador Ademir Brites, estão sendo realizadas diversas atividades em alusão ao dia dos Povos Indígenas, que é comemorado na sexta-feira (19).

A realização das atividades traz a valorização da pluralidade cultural, a diversidade étnico cultura e conhecimentos sobre a história dos povos indígenas.

Hoje, 17, as crianças do CMEI tiveram uma palestra com o líder da comunidade Indígena Urbana de Aquidauana, da organização Txané, Rosemiro Pereira.

Na palestra foi falado sobre os direitos, preservação, valorização e respeito. Na oportunidade, as crianças puderam tirar dúvidas sobre os objetos indígenas, como arco e flecha, cocar, tambor e flauta, como eles são feitos e como são utilizados e, também, sobre os hábitos e costumes dos povos originários.

Ainda nas atividades desenvolvidas no início da semana, as crianças tiveram oficina de como fazer o abanico e qual a utilidade dentro da cultura indígena, oficina de cerâmica, e ainda terão brincadeiras indígenas e exposição de comidas típicas.

“O dia dos povos indígenas é importantíssimo para refletirmos e trazermos os hábitos, costumes e tradições da cultura indígena para aprendizado de toda comunidade escolar. Temos a oportunidade de trazer esse conhecimento de outras culturas para as crianças, pois acreditamos que enquanto educadores, que tudo começa na educação”, afirmou a diretora do CMEI Vereador Ademir Brites, Lindomar Lili.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana