CMEI Bezerra de Menezes realiza formatura e emociona público

No auditório da UFMS, campus II de Aquidauana que já foi palco de colação de grau de inúmeros acadêmicos, aconteceu a formatura dos pequenos alunos do Pré II do CMEI Bezerra Menezes, na noite de sexta-feira (06).

Eufóricos, os pequeninos vestidos com beca, adentravam para receber o capelo das mãos dos padrinhos, professsores, convidados, da diretora do CMEI Bezerra de Meneses – Rose Serra, da coordenadora Esterlita Mazuy Maidana e de Cristiane Ocampos - chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, no ato representando a secretária Luzia Cunha.

Ao som do compositor Toquinho, a solenidade marcada por homenagens, celebrou a passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental I e foi assistida por familiares e amigos que aplaudiram os recém-formados.

Ao falar em nome da secretária de educação Luzia Cunha, Cristiane Ocampos lembrou ser a primeira de muitas formaturas e completou: “parabéns pequenos. Parabéns pais por serem parceiros da educação e promover junto o desenvolvimento dos nossos alunos. Hoje estamos celebrando também com muito orgulho, o prêmio recebido nesta sexta, selo ouro na educação pelas boas práticas desenvolvidas. Estamos no caminho certo”.

A diretora do CMEI Bezerra de Menezes, ao fazer uso da palavra disse da emoção do momento.

“Muitos dos formandos iniciaram ainda bebês, usando fraldas e hoje são crianças amadas educadas, independentes, que construíram história no CMEI e com grande passo aprenderam valores importantes como respeito e colaboração. Parabéns! Contem conosco sempre”, finalizou Rose Serra.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana