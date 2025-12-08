CMEI de Aquidauana celebra formatura das turmas do Pré II

A cerimônia foi realizada na unidade escolar da Vila Pinheiro
Divulgação
O CMEI Antônio de Arruda Sampaio, localizado em Aquidauana, realizou a formatura das turmas do Pré II A e B, reunindo 34 crianças que concluíram mais uma etapa da educação infantil. A cerimônia foi realizada na unidade escolar da Vila Pinheiro e contou com a presença de familiares, professores, servidores e representantes da Secretaria Municipal de Educação.
A Banda Municipal Otávio Mongelli, regida pelo maestro Isaque Fonseca, participou da solenidade com apresentação musical. Outro destaque da noite foi a execução da música “Borboletinha” em Libras (Língua Brasileira de Sinais), interpretada pelos próprios formandos sob orientação da profissional de apoio Carla Rocha Cristaldo, promovendo acessibilidade no evento.
Durante a celebração, a equipe escolar acompanhou as atividades das crianças e celebrou a transição dos alunos para a próxima fase da vida acadêmica, reforçando o compromisso com a educação infantil no município de Aquidauana.
