CMEI Ênio Cabral realiza formatura e crianças encantam os convidados

Formatura ocorreu ontem / Agecom

O Clube ARPA ficou lotado na noite de ontem (13), com a festa de formatura do Pré II, do Centro Municipal Infantil (CMEI) Ênio Cabral.

Considerada o ponto alto do ano letivo, a formatura da pré-escola é uma transição importante na vida escolar dos alunos, haja vista que, estão saindo da Educação Infantil para iniciar o Ensino Fundamental.

Antes da entrega do tão esperado diploma, a ex-diretora do CMEI, hoje coordenadora pedagógica - Esterlita Mazuy Maidana, falando em nome da diretora Neli Gamarra e dos servidores, agradeceu a presença de todos, parabenizou aos formandos e desejou boas festas às famílias.

Por sua vez, a secretária municipal de Educação – Wilsandra Béda, ao parabenizar os pequenos formandos, voltando-se para os convidados destacou: “peço que vocês pais e familiares continuem presentes na educação do filho de vocês”.

Na formatura, os pais já foram informados que, conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana, para o ano letivo de 2024 o material escolar, bem como, mochilas e uniformes já foram adquiridos.