CMEI José Rodolfo Falcão realiza formatura da Educação Infantil

A continuidade às festividades de encerramento do ano letivo da Rede Municipal de Ensino, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Prof. José Rodolfo Falcão, realizou na noite de sábado, 9, a cerimônia de formatura de 37 crianças do Pré II A matutino e Pré II B vespertino.

A diretora do CMEI Professora Ângela Pereira Mota Hoffmester e a Prof. Sara Borges - coordenadora da Educação Infantil, no ato representou a Secretaria Municipal de Educação, falaram da importância dos alunos concluírem essa primeira etapa do ensino aprendizagem e, também, levaram uma mensagem aos pais, para que continuem apoiando e incentivando os filhos no seu processo educacional.

O evento reuniu familiares dos formandos, professores e convidados. Fazendo parte da cerimônia, os alunos do Pré II A, apresentaram a música com a coreografia “Borboletinha” e as crianças do Pré II B, fizeram apresentação com coreografia da música Alegria.

Finalizando a cerimônia, os formandos receberam o certificado de conclusão da Educação Infantil e depois foi servido um jantar a todos.