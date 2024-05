CMEI Marisa Scaff recebe teatro de fantoches sobre a Dengue

Nesta quinta-feira (02), as 113 crianças matriculadas no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Marisa Nogueira Rosa Scaff, assistiram a um teatro de fantoche, contendo os personagens: um agente de endemias, um morador e o mosquito Aedes aegypti.

Intitulado “Cuidados ao Aedes aegypti”, o teatro, que faz parte do projeto de Controle de vetores: “Iniciativa Entomológica – Vigilância Escolar para o Controle de Vetores”, foi apresentado por agentes de endemias juntamente com a enfermeira da Estratégia de Saúde da Família (ESF) São Francisco – Andréia Cezar de Paula.

Com uma linguagem bem explicativa e lúdica para as crianças, a enfermeira explicou sobre a importância de manter o quintal de casa limpo, falou dos sintomas da dengue e destacou: “lembrem o papai, a mamãe e todos os adultos que moram com vocês, que não podem deixar potinhos com água acumulada no quintal, porque isso atrai o mosquito que transmite doenças, dentre elas, a dengue”.

O objetivo da ação é fazer com que as crianças ajudem no combate ao mosquito, cuidando dos detalhes em suas residências e bairros. O teatro de fantoches aconteceu nos períodos matutino e vespertino.

O mosquito Aedes, que inclui espécies como o Aedes aegypti e o Aedes albopictus são os vetores de arbovírus para o homem, é transmissor da dengue, zika, Chikungunya e febre amarela, são pequenos, de cor escura e com listras brancas no corpo e nas pernas, sendo conhecidos como os mosquitos "domésticos" devido à sua preferência por habitar próximo às residências.

Os mosquitos Aedes tendem a se reproduzir em locais comuns dentro e ao redor das residências, como tanques de água, recipientes temporários, tanto dentro quanto fora das casas, incluindo recipientes como potes, barris, pneus, latas, garrafas e vasos de plantas.



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana