CMEI Valdir Cathcart Ferreira será reformada após assinatura de ordem de serviço

CMEI Valdir Cathcart, em Aquidauana / Juliano Dervalho, Prefeitura de Aquidauana

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Valdir Cathcart Ferreira, em Aquidauana, será reformado e ampliado, após o prefeito Odilon Ribeiro assinar a ordem de serviço para a execução dos serviços.

A obra terá investimento de R$ 400 mil reais, oriundos de recursos próprios.

Segundo o prefeito, a obra será uma verdadeira transformação do espaço escolar. "Vem muitas novidades aqui para o nosso CMEI Valdir Cathcart Ferreira, na Vila Trindade. Já vamos começar a reforma geral e a ampliação. Inclusive, vamos construir uma brinquedoteca, mais salas de aula, entrada coberta e muito mais novidades. Anotem aí: vamos transformar essa creche e deixá-la tão linda! Nossas crianças merecem!”, afirmou Odilon.

O CMEI Valdir Cathcart atende atualmente 140 alunos, porém, após reforma e ampliação terá capacidade para acolher mais de 200 alunos, pois serão construídas mais duas salas de aula, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e da direção escolar.

A obra também contemplará: a ampliação da cozinha e do depósito, construção de banheiro com acessibilidade e banheiro para os servidores, construção de brinquedoteca, construção de entrada coberta com telha termoacústica, troca da rede elétrica e hidráulica, troca de forro e piso, pintura de todo CMEI e, também, instalação de monitoramento com câmeras de segurança.

“Recebemos com muita felicidade o comunicado da reforma e, principalmente, da ampliação do CMEI, é emoção em dobro. Assim, só temos a agradecer esse olhar do prefeito Odilon, um gestor que honrou com sua palavra, pois prometeu à comunidade aqui a reforma e, agora, tudo começa a acontecer. Ele tem feito um investimento ordenado e constante na educação. Agradecemos também a secretária de educação, Profª Luzia Cunha por nos ajudar nas demanda e entender o quanto essa ampliação significa para a comunidade”, agradeceu a diretora do CMEI, Synara Azambuja.