Acessibilidade

12 de Dezembro de 2025 • 22:25

Buscar

Últimas notícias
X
Desenvolvimento infantil

Cmei Andréa Pace de Oliveira celebra formatura das turmas da pré-escola

A formatura da pré-escola é um marco simbólico que reconhece o crescimento, a autonomia e as primeiras conquistas acadêmicas das crianças

Da redação

Publicado em 12/12/2025 às 17:20

Atualizado em 12/12/2025 às 17:32

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A quadra do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Andréa Pace de Oliveira foi palco, na noite de quinta-feira, dia 11, da formatura das turmas da pré-escola. O evento reuniu crianças, pais, familiares, professores e convidados em uma celebração que marcou o encerramento de uma importante etapa na vida escolar dos pequenos estudantes.

Vestidas com becas tradicionais, as crianças protagonizaram a cerimônia, apresentando-se ao público com orgulho e alegria visíveis. A noite foi marcada por sorrisos, abraços, apresentações preparadas pelos alunos e a entrega simbólica dos certificados, simbolizando a conclusão do ciclo na educação infantil e a preparação para o ingresso no ensino fundamental.

A diretoria do Cmei e a equipe pedagógica destacaram o esforço e a evolução de cada aluno ao longo do ano, agradecendo também o apoio essencial das famílias no processo educativo. “Foi uma noite de sorrisos, abraços apertados e memórias que vão acompanhar nossos pequenos por toda a vida”, afirmou a organização.

A formatura da pré-escola é um marco simbólico que reconhece o crescimento, a autonomia e as primeiras conquistas acadêmicas das crianças. Para a rede municipal de ensino de Aquidauana, eventos como esse reforçam o compromisso com uma educação infantil de qualidade, acolhedora e que valoriza cada etapa do desenvolvimento das crianças.

Os formandos seguem agora para uma nova fase de aprendizado, levando consigo as experiências, os laços afetivos e as bases educacionais construídas durante seus primeiros anos no Cmei Andréa Pace de Oliveira.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

IFMS de Aquidauana oferece 20 vagas em Logística 

Formação profissional

Aldeia Bananal recebe oficina de salgados do projeto de geração de emprego e renda

Fim de ano

UFMS promove espetáculo "Natal Luz" na Concha Acústica em dia 20 de dezembro

A iniciativa busca levar à população um momento de celebração natalina

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio têm 48 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

Publicidade

Trânsito

Jovem fica ferido em colisão entre carro e bicicleta em Aquidauana

ÚLTIMAS

Trânsito

Motociclista de 20 anos se fere após colisão com caminhão em Corumbá

Acidente aconteceu na Rua Cuiabá, entre as ruas Barão de Melgaço e Cáceres

Trânsito

Colisão entre motos deixa ferido em Corumbá

Acidente aconteceu na rotatória das ruas Edu Rocha e Dom Pedro II, no bairro Popular Nova

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo