Cmei Andréa Pace de Oliveira celebra formatura das turmas da pré-escola

A quadra do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Andréa Pace de Oliveira foi palco, na noite de quinta-feira, dia 11, da formatura das turmas da pré-escola. O evento reuniu crianças, pais, familiares, professores e convidados em uma celebração que marcou o encerramento de uma importante etapa na vida escolar dos pequenos estudantes.

Vestidas com becas tradicionais, as crianças protagonizaram a cerimônia, apresentando-se ao público com orgulho e alegria visíveis. A noite foi marcada por sorrisos, abraços, apresentações preparadas pelos alunos e a entrega simbólica dos certificados, simbolizando a conclusão do ciclo na educação infantil e a preparação para o ingresso no ensino fundamental.

A diretoria do Cmei e a equipe pedagógica destacaram o esforço e a evolução de cada aluno ao longo do ano, agradecendo também o apoio essencial das famílias no processo educativo. “Foi uma noite de sorrisos, abraços apertados e memórias que vão acompanhar nossos pequenos por toda a vida”, afirmou a organização.

A formatura da pré-escola é um marco simbólico que reconhece o crescimento, a autonomia e as primeiras conquistas acadêmicas das crianças. Para a rede municipal de ensino de Aquidauana, eventos como esse reforçam o compromisso com uma educação infantil de qualidade, acolhedora e que valoriza cada etapa do desenvolvimento das crianças.

Os formandos seguem agora para uma nova fase de aprendizado, levando consigo as experiências, os laços afetivos e as bases educacionais construídas durante seus primeiros anos no Cmei Andréa Pace de Oliveira.

