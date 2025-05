Cobertores são entregues a famílias indígenas em Aquidauana

Gabriela Bernardes

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) realizou, na manhã desta quarta-feira (21), a entrega de 570 cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade social nas aldeias Limão Verde, Buritizinho e Córrego Seco, em Aquidauana (MS).

A ação faz parte do plano preventivo da Prefeitura de Aquidauana para o período de frio. Ao todo, foram adquiridos cerca de 5 mil cobertores, com recursos próprios do município, em um investimento aproximado de R$ 120 mil.

“A iniciativa reforça o compromisso da gestão com o bem-estar das famílias em situação de vulnerabilidade”, destacou o secretário de Assistência Social, Clériton Alvarenga, durante a entrega.

Estiveram presentes na ação o prefeito Mauro do Atlântico, os vereadores Ana Saravy e Fred Frank, o coordenador indígena da Terra Limão Verde, Jasiel Dias Martins, além de caciques e lideranças tribais.

“Nossa prioridade é cuidar das pessoas. Investir em ações que ofereçam proteção e conforto durante o inverno é fundamental”, afirmou o prefeito Mauro.

Cronograma de entregas

O cronograma de distribuição começou no dia 20 de maio, nas aldeias da Terra Indígena Taunay-Ipegue, passando por Colônia Nova, Ipegue, Bananal, Lagoinha, Morrinho, Água Branca, Imbirussu e o distrito de Taunay.

As entregas continuam ao longo da semana:

22/05 – Assentamentos Indaiá I, II, III e IV e distrito de Cipolândia

23/05 – Distritos de Camisão, Piraputanga e Furnas dos Baianos

Na semana que vem, as entregas serão realizadas na zona urbana de Aquidauana.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana

