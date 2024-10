Cobertura em tempo real das eleições reafirma pioneirismo do O Pantaneiro

O Jornal O Pantaneiro promoveu cobertura especial das eleições municipais de 2024, trazendo uma experiência completa para o público de Aquidauana e região. Durante a festa da vitória, na Avenida Pantaneta, o jornal realizou entrevistas exclusivas com o prefeito eleito Mauro do Atlântico, o atual prefeito Odilon Ribeiro — que foi um dos principais apoiadores do novo prefeito — e outros protagonistas políticos locais.

A cobertura foi transmitida ao vivo pelo canal oficial no YouTube do jornal, além do portal de notícias, permitindo que os eleitores acompanhassem cada momento em tempo real.



Os comentaristas Ronaldo Regis, Rhobson Lima, Ronald Regis e Eder Monteiro conduziram análises políticas e atualizações sobre a apuração dos votos em Aquidauana e Anastácio, com foco nos desdobramentos que moldarão o futuro da região.



Com comentários especializados e uma análise aprofundada sobre os resultados, o Jornal O Pantaneiro ofereceu uma cobertura dinâmica, com foco tanto nas apurações quanto no impacto político local.



Os eleitores puderam acompanhar tudo de maneira interativa, seja pelas plataformas digitais ou pelo portal, que foi constantemente atualizado.



Além da transmissão ao vivo, a cobertura completa será levada às páginas da edição impressa do jornal, consolidando a tradição e a credibilidade do veículo na divulgação de fatos relevantes para a população.



O Jornal O Pantaneiro, com sua longa trajetória na comunicação regional, reforça sua posição como um dos principais veículos de imprensa, trazendo ao público informações em primeira mão e oferecendo uma visão abrangente das eleições municipais de 2024.