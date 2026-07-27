Coeso anuncia desligamento programado de energia em áreas rurais

Interrupção está prevista para a manhã de quarta-feira e será necessária para execução de melhorias na rede elétrica; veja regiões afetadas
Coeso é responsável pelo fornecimento e distribuição de energia elétrica em áreas rurais da região sudoeste de MS / Divulgação
A Coeso (Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Sudoeste Sul-Mato-Grossense) informou que realizará um desligamento emergencial no fornecimento de energia elétrica na manhã desta quarta-feira (29), em áreas rurais de Aquidauana.
A interrupção está programada para ocorrer das 08h às 11h. A medida será necessária para a execução de serviços de construção de ponto de entrega, visando melhorias na infraestrutura da rede elétrica.
De acordo com a cooperativa, o desligamento afetará as seguintes localidades:
- Loteamento Paraíso da Serra III;
- Loteamento Tamanduá Park;
- Condomínio Araras do Paxixi;
- Rancho Schimit;
- Estância Cabralândia;
- Sítio Primavera;
- Chácara Monte Cristo;
- Chácara Córrego da Cruz.
Ainda segundo a Coeso, o desligamento poderá ser cancelado em caso de motivos de força maior. Em caso de dúvidas ou para obter mais informações, os associados e moradores podem entrar em contato pelo telefone (67) 9 9986-0124.
Com escritório principal sediado em Aquidauana, a Coeso é responsável pelo fornecimento e distribuição de energia elétrica em áreas rurais da região sudoeste de Mato Grosso do Sul.
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