Coeso anuncia desligamento programado de energia em áreas rurais

Coeso é responsável pelo fornecimento e distribuição de energia elétrica em áreas rurais da região sudoeste de MS / Divulgação

A Coeso (Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Sudoeste Sul-Mato-Grossense) informou que realizará um desligamento emergencial no fornecimento de energia elétrica na manhã desta quarta-feira (29), em áreas rurais de Aquidauana.

A interrupção está programada para ocorrer das 08h às 11h. A medida será necessária para a execução de serviços de construção de ponto de entrega, visando melhorias na infraestrutura da rede elétrica.

De acordo com a cooperativa, o desligamento afetará as seguintes localidades:

- Loteamento Paraíso da Serra III;

- Loteamento Tamanduá Park;

- Condomínio Araras do Paxixi;

- Rancho Schimit;

- Estância Cabralândia;

- Sítio Primavera;

- Chácara Monte Cristo;

- Chácara Córrego da Cruz.

Ainda segundo a Coeso, o desligamento poderá ser cancelado em caso de motivos de força maior. Em caso de dúvidas ou para obter mais informações, os associados e moradores podem entrar em contato pelo telefone (67) 9 9986-0124.

Com escritório principal sediado em Aquidauana, a Coeso é responsável pelo fornecimento e distribuição de energia elétrica em áreas rurais da região sudoeste de Mato Grosso do Sul.