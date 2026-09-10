Coincidência de datas aproxima Esther da delegada que a resgatou

Delegada Tatiana Zyngier e Silva batizou a pequena shih-tzu de Esther / Reprodução

Depois de aparecer em um vídeo sendo arremessada e chutada em Aquidauana, em imagens que revoltaram a população, a pequena shih-tzu Esther já parece ter deixado para trás os dias de medo. Resgatada após as agressões e levada para a casa da delegada Tatiana Zyngier e Silva, a filhote agora começa a conhecer uma realidade bem diferente, com jardim, carinho, companhia e um lugar para chamar de lar.

E foi justamente quando Tatiana descobriu a data de nascimento da cachorrinha que a história ganhou um detalhe difícil de ignorar. Esther nasceu em 21 de julho deste ano. Um ano antes, em 21 de julho de 2025, a delegada iniciava o luto de perder um cachorro que tanto amava.

A coincidência fez com que o vínculo entre as duas ficasse ainda mais forte. Para Tatiana, foi como se aquela pequena cachorrinha tivesse aparecido em sua vida em um momento e uma data muito especiais.

E Esther não chegou a uma casa vazia. Na nova família, ela foi recebida por Charlie, Tito e Vitório, os outros três cachorros da delegada. Aos poucos, a filhote já demonstra entender que aquele lugar é seguro. Em um vídeo feito no jardim, Esther aparece andando ao lado dos novos companheiros, toda faceira, explorando o espaço e aproveitando uma rotina que, até poucos dias atrás, parecia impossível para ela.

A pequena shih-tzu Esther ao lado dos novos "aumiguinhos". (Foto: reprodução)

Agressões

A mudança é grande. Na noite de terça-feira (08), imagens da cachorrinha sendo agredida na Praça dos Estudantes, no Centro de Aquidauana, começaram a circular pelas redes sociais e provocaram revolta. Na manhã seguinte, equipes da PMA (Polícia Militar Ambiental) e da Polícia Civil localizaram uma mulher de 30 anos, apontada como responsável pelas agressões, na Rua dos Ferroviários. Ela foi presa em flagrante.

Durante a ação, a filhote também foi resgatada e recebeu atendimento veterinário. Tatiana, que estava responsável pelo plantão em Aquidauana, foi quem apareceu com a cachorrinha no colo após o resgate e garantiu que ela estava bem. Naquele momento, a delegada já havia anunciado que levaria a pequena para casa e pediria a guarda do animal.

Agora, Esther começa a viver justamente aquilo que todo animal deveria conhecer desde o primeiro dia, com cuidado, proteção e afeto. Ao lado de Charlie, Tito e Vitório, ela vai descobrindo o jardim, a liberdade de correr e, principalmente, a tranquilidade de não precisar mais ter medo.