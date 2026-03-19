Colheita de urucum em Aquidauana marca avanÃ§o da produÃ§Ã£o emÂ assentamentos

A cultura do urucum tem ganhado destaque no mercado, especialmente na indÃºstria alimentÃ­cia, devido Ã sua utilizaÃ§Ã£o como corante natural / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Representantes da empresa JP Comércio de Urucum Ltda, com sede no município de São João do Pau d’Alho (SP), estiveram em Aquidauana para acompanhar de perto a primeira colheita de urucum realizada nos Assentamentos Indaiás. A visita técnica, ocorrida durante a semana passada, contou com a presença dos empresários João Alberto e Sidinei, que puderam conhecer a plantação e dialogar com os produtores locais, acompanhados pela equipe da Secretaria Municipal de Produção e da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

O plantio do urucum nos Assentamentos Indaiás é uma iniciativa que tem suporte da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, em parceria com a Agraer. A prefeitura fornece maquinários e apoio logístico aos produtores, enquanto a AGRAER atua na assistência técnica e na organização do grupo de agricultores envolvidos no projeto.

A ação tem como objetivo fomentar a diversificação da produção agrícola no município, ampliando as oportunidades de geração de renda e fortalecendo a agricultura familiar. A empresa JP Comércio de Urucum será responsável pela aquisição da produção cultivada nos assentamentos, garantindo mercado para os produtores.

Apoio e perspectivas

O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento econômico local.

"Sabemos da capacidade de produção dos assentamentos e a Prefeitura apoia iniciativas como esta para o crescimento da nossa economia local. A agricultura familiar representa um pilar muito forte na produção e na geração de emprego e renda", afirmou.

O secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes, durante a visita técnica com os empresários paulistas, ressaltou os avanços do projeto. Segundo o secretário, a empresa parceira deverá enviar uma máquina processadora para dinamizar a colheita do urucum, beneficiando diretamente os produtores.

"O urucum vem para agregar ainda mais diversidade à produção dos Assentamentos Indaiás e gerar renda para os produtores familiares", destacou.

Números do projeto

Atualmente, 22 produtores aderiram ao projeto, cultivando cerca de 2 hectares de urucum, com uma média de produção de mil quilos por hectare. A comercialização está garantida com a empresa parceira ao valor de R$ 20,00 o quilo. Além disso, a empresa também oferece suporte técnico, incluindo o fornecimento de mudas e insumos.

Durante a visita técnica, o engenheiro agrônomo da Agraer, Cesar Bulhões Martins, também pontuou importantes ações para o fortalecimento da cadeia produtiva do urucum em Aquidauana.

Mercado promissor

A cultura do urucum tem ganhado destaque no mercado, especialmente na indústria alimentícia, devido à sua utilização como corante natural, ampliando as perspectivas de crescimento para os produtores locais. A parceria entre poder público, assistência técnica e iniciativa privada demonstra o potencial da agricultura familiar quando integrada a cadeias produtivas estruturadas, gerando renda e desenvolvimento no campo.

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