25 de Agosto de 2025 • 13:14

Ocorrência

Colisão com poste deixa motociclista ferido em Aquidauana

O acidente aconteceu na noite de domingo (24), e mobilizou o Corpo de Bombeiros

Da redação

Publicado em 25/08/2025 às 08:20

Atualizado em 25/08/2025 às 08:34

Divulgação/ Bombeiros

Um homem de 51 anos ficou ferido após colidir a motocicleta que conduzia contra um poste de iluminação na rua Humberto Alves Corrêa, no bairro Vila São Pedro, em Aquidauana. O acidente aconteceu na noite de domingo (24), e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

A vítima foi encontrada consciente, já sem o capacete, sentada e com queixas de dores na face. Ela apresentava edema na região do zigomático e do supercílio esquerdo. Durante o atendimento, os bombeiros constataram forte odor etílico e o motociclista confirmou ter ingerido bebida alcoólica.

Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado pela Guarnição de Resgate ao Pronto Socorro de Aquidauana.

