Colisão com poste deixa motociclista ferido em Aquidauana

O acidente aconteceu na noite de domingo (24), e mobilizou o Corpo de Bombeiros
Divulgação/ Bombeiros
Um homem de 51 anos ficou ferido após colidir a motocicleta que conduzia contra um poste de iluminação na rua Humberto Alves Corrêa, no bairro Vila São Pedro, em Aquidauana. O acidente aconteceu na noite de domingo (24), e mobilizou o Corpo de Bombeiros.
A vítima foi encontrada consciente, já sem o capacete, sentada e com queixas de dores na face. Ela apresentava edema na região do zigomático e do supercílio esquerdo. Durante o atendimento, os bombeiros constataram forte odor etílico e o motociclista confirmou ter ingerido bebida alcoólica.
Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado pela Guarnição de Resgate ao Pronto Socorro de Aquidauana.
