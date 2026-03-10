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ColisÃ£o entre caminhÃ£o e carro deixa trÃªs mulheres feridas na entrada de Taunay

A ocorrÃªncia envolveu a colisÃ£o entre um caminhÃ£o boiadeiro e um veÃ­culo de passeio

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 16/03/2026 Ã s 09:24

Atualizado em 16/03/2026 Ã s 10:25

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Três mulheres ficaram feridas após um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (16) na entrada do distrito de Taunay, em Aquidauana. A ocorrência envolveu a colisão entre um caminhão boiadeiro e um veículo de passeio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, equipes de resgate foram acionadas para atender o sinistro. No carro estavam três ocupantes do sexo feminino, que foram encontradas conscientes e orientadas no momento do atendimento.



A vítima apresentava corte na região da cabeça com hemorragia moderada. Já E.A.R., nascida em 1991, relatava dores no braço. A terceira ocupante, D.S.M., nascida em 1989, apresentava sangramento nasal.As vítimas receberam atendimento pré-hospitalar no local, onde foram avaliadas e estabilizadas pelas equipes de resgate. Em seguida, foram encaminhadas para atendimento médico.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.

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