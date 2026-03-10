ColisÃ£o entre caminhÃ£o e carro deixa trÃªs mulheres feridas na entrada de Taunay

Três mulheres ficaram feridas após um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (16) na entrada do distrito de Taunay, em Aquidauana. A ocorrência envolveu a colisão entre um caminhão boiadeiro e um veículo de passeio.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, equipes de resgate foram acionadas para atender o sinistro. No carro estavam três ocupantes do sexo feminino, que foram encontradas conscientes e orientadas no momento do atendimento.





A vítima apresentava corte na região da cabeça com hemorragia moderada. Já E.A.R., nascida em 1991, relatava dores no braço. A terceira ocupante, D.S.M., nascida em 1989, apresentava sangramento nasal.As vítimas receberam atendimento pré-hospitalar no local, onde foram avaliadas e estabilizadas pelas equipes de resgate. Em seguida, foram encaminhadas para atendimento médico.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.