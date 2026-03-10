ColisÃ£o entre caminhÃ£o e carro deixa trÃªs mulheres feridas na entrada de Taunay

A ocorrÃªncia envolveu a colisÃ£o entre um caminhÃ£o boiadeiro e um veÃculo de passeio
Três mulheres ficaram feridas após um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (16) na entrada do distrito de Taunay, em Aquidauana. A ocorrência envolveu a colisão entre um caminhão boiadeiro e um veículo de passeio.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, equipes de resgate foram acionadas para atender o sinistro. No carro estavam três ocupantes do sexo feminino, que foram encontradas conscientes e orientadas no momento do atendimento.
A vítima apresentava corte na região da cabeça com hemorragia moderada. Já E.A.R., nascida em 1991, relatava dores no braço. A terceira ocupante, D.S.M., nascida em 1989, apresentava sangramento nasal.As vítimas receberam atendimento pré-hospitalar no local, onde foram avaliadas e estabilizadas pelas equipes de resgate. Em seguida, foram encaminhadas para atendimento médico.
As circunstâncias do acidente não foram informadas.
Tempo
Mesmo com a previsÃ£o de tempo firme, o mÃªs de marÃ§o ainda faz parte do perÃodo chuvoso em Mato Grosso do Sul.
EXPECTATIVA
CerimÃ´nia comeÃ§a Ã s 19 horas (horÃ¡rio MS) deste domingo
COMEMORAÃ‡ÃƒO
O evento acontece na Comunidade SÃ£o JosÃ©, localizada no Assentamento Monjolinho, reunindo fiÃ©is e moradores em um momento de fÃ©, confraternizaÃ§Ã£o e celebraÃ§Ã£o.
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