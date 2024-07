Colisão entre camionete e moto deixa jovem ferido no centro de Aquidauana

Motociclista de 26 anos ficou ferido em colisão com camionete na região central de Aquidauana, por volta de 12h de ontem (5).

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para atender um acidente de trânsito.

No local, rua Estevão Alves Correa, frente a selaria União, foi constatada uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete S-10 e a guarnição se deparou com uma vítima, um motociclista de 26 anos, sentada na guia (meio fio), consciente e orientada, apresentando hematoma e escoriações no joelho direito escoriações na mão direita e queixa de dor na região cervical da coluna.

A Guarnição realizou os exames primário e secundário, os procedimentos de primeiros socorros e o transporte até o Pronto Socorro de Aquidauana.

A condutora da caminhonete, de 68 anos, não teve ferimentos.