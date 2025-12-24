Colisão entre carro e bicicleta deixa ciclista ferido em Aquidauana

A ocorrência aconteceu no cruzamento da Rua Maria Cecília de Arruda com a Rua Estêvão Alves Corrêa, no bairro Cidade Nova
Divulgação Corpo de Bombeiros
Uma colisão entre um automóvel e uma bicicleta mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na manhã de terça-feira (23), em Aquidauana. A ocorrência foi atendida pelo 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar do 3º Grupamento e aconteceu no cruzamento da Rua Maria Cecília de Arruda com a Rua Estêvão Alves Corrêa, no bairro Cidade Nova.
No local, a guarnição de resgate encontrou um jovem ciclista caído ao solo, consciente, porém desorientado, apresentando lesões provocadas pelo impacto. A equipe realizou imediatamente os procedimentos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com avaliação primária e secundária, controle de hemorragia e restrição do movimento da coluna, conforme os protocolos operacionais.
Após o atendimento inicial, a vítima foi imobilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica de plantão. O condutor do automóvel não sofreu ferimentos e permaneceu no local para as providências cabíveis junto às autoridades.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Festa
Associação de moradores conhece projeto de melhorias para Piraputanga
Escola Municipal de Piraputanga celebra formatura de 16 estudantes
Piraputanga terá sinal de telefonia após décadas de isolamento
Mobilização social
Mais de 97% das nossas escolas contam com Grêmios Estudantis ativos, e a formação conjunta com a Secretaria de Estado da Cidadania e a Subsecretaria da Juventude
Artigos
Igreja realizou mais uma edição da Cantata de Natal, reunindo membros da igreja e a comunidade em uma noite marcada por louvor, adoração e celebração do nascimento de Jesus Cristo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS