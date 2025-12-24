Acessibilidade

24 de Dezembro de 2025 • 15:14

Buscar

Últimas notícias
X
Ocorrência

Colisão entre carro e bicicleta deixa ciclista ferido em Aquidauana

A ocorrência aconteceu no cruzamento da Rua Maria Cecília de Arruda com a Rua Estêvão Alves Corrêa, no bairro Cidade Nova

Da redação

Publicado em 24/12/2025 às 12:30

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação Corpo de Bombeiros

Uma colisão entre um automóvel e uma bicicleta mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na manhã de terça-feira (23), em Aquidauana. A ocorrência foi atendida pelo 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar do 3º Grupamento e aconteceu no cruzamento da Rua Maria Cecília de Arruda com a Rua Estêvão Alves Corrêa, no bairro Cidade Nova.

No local, a guarnição de resgate encontrou um jovem ciclista caído ao solo, consciente, porém desorientado, apresentando lesões provocadas pelo impacto. A equipe realizou imediatamente os procedimentos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com avaliação primária e secundária, controle de hemorragia e restrição do movimento da coluna, conforme os protocolos operacionais.

Após o atendimento inicial, a vítima foi imobilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica de plantão. O condutor do automóvel não sofreu ferimentos e permaneceu no local para as providências cabíveis junto às autoridades.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Acidente entre carro e viatura é registrado em Anastácio

• Corpo de Bombeiros atende acidente de trânsito no Águas do Miranda

• Passageiro morto em acidente na BR-262 será levado para SP

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Ocorrência

Queda de moto deixa homem ferido em Aquidauana

Briga

Sumiço de pernil de porco termina em agressão em Anastácio

Festa

Piraputanga promove entrega de presentes de Natal para crianças

Associação de moradores conhece projeto de melhorias para Piraputanga

Escola Municipal de Piraputanga celebra formatura de 16 estudantes

Piraputanga terá sinal de telefonia após décadas de isolamento

Clima

Aquidauana terá calor e chance de chuva nesta terça-feira

Publicidade

Valorização Profissional

Ação solidária reúne servidores da limpeza urbana de Aquidauana

ÚLTIMAS

Mobilização social

Grêmios fortalecem protagonismo juvenil na prevenção à violência contra mulheres

Mais de 97% das nossas escolas contam com Grêmios Estudantis ativos, e a formação conjunta com a Secretaria de Estado da Cidadania e a Subsecretaria da Juventude

Artigos

Cantata de Natal emociona fiéis na Nações de Deus em Anastácio

Igreja realizou mais uma edição da Cantata de Natal, reunindo membros da igreja e a comunidade em uma noite marcada por louvor, adoração e celebração do nascimento de Jesus Cristo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo