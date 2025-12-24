Colisão entre carro e bicicleta deixa ciclista ferido em Aquidauana

Divulgação Corpo de Bombeiros

Uma colisão entre um automóvel e uma bicicleta mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na manhã de terça-feira (23), em Aquidauana. A ocorrência foi atendida pelo 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar do 3º Grupamento e aconteceu no cruzamento da Rua Maria Cecília de Arruda com a Rua Estêvão Alves Corrêa, no bairro Cidade Nova.



No local, a guarnição de resgate encontrou um jovem ciclista caído ao solo, consciente, porém desorientado, apresentando lesões provocadas pelo impacto. A equipe realizou imediatamente os procedimentos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com avaliação primária e secundária, controle de hemorragia e restrição do movimento da coluna, conforme os protocolos operacionais.



Após o atendimento inicial, a vítima foi imobilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica de plantão. O condutor do automóvel não sofreu ferimentos e permaneceu no local para as providências cabíveis junto às autoridades.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!