Colisão entre carro e bicicleta elétrica deixa duas adolescentes feridas

As adolescentes apresentavam ferimentos leves, com suspeita de fratura no braço direito e escoriações pelo corp / João Éric/ O Pantaneiro

Uma colisão entre um carro e uma bicicleta elétrica deixou duas adolescentes feridas na noite de sábado, dia 11, em Aquidauana. O acidente aconteceu por volta das 19h34, na Rua Antônio Campelo, nas proximidades da Estrada das 3 Barras.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o acidente envolveu um veículo Fiat Uno e uma bicicleta elétrica ocupada por duas menores, de 13 e 14 anos.

As adolescentes apresentavam ferimentos leves, com suspeita de fratura no braço direito e escoriações pelo corpo. Após o primeiro atendimento realizado no local conforme protocolo de emergência, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro para avaliação e cuidados médicos.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada e adotou as medidas cabíveis. As causas do acidente ainda serão apuradas.

O caso serve de alerta para a importância da atenção redobrada no trânsito, principalmente em vias com grande fluxo de veículos e ciclistas, reforçando a necessidade de prudência e respeito às normas de circulação.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!