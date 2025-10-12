Colisão entre carro e bicicleta elétrica deixa duas adolescentes feridas

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada e adotou as medidas cabíveis
As adolescentes apresentavam ferimentos leves, com suspeita de fratura no braço direito e escoriações pelo corp / João Éric/ O Pantaneiro
Uma colisão entre um carro e uma bicicleta elétrica deixou duas adolescentes feridas na noite de sábado, dia 11, em Aquidauana. O acidente aconteceu por volta das 19h34, na Rua Antônio Campelo, nas proximidades da Estrada das 3 Barras.
Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o acidente envolveu um veículo Fiat Uno e uma bicicleta elétrica ocupada por duas menores, de 13 e 14 anos.
As adolescentes apresentavam ferimentos leves, com suspeita de fratura no braço direito e escoriações pelo corpo. Após o primeiro atendimento realizado no local conforme protocolo de emergência, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro para avaliação e cuidados médicos.
A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada e adotou as medidas cabíveis. As causas do acidente ainda serão apuradas.
O caso serve de alerta para a importância da atenção redobrada no trânsito, principalmente em vias com grande fluxo de veículos e ciclistas, reforçando a necessidade de prudência e respeito às normas de circulação.
