Colisão entre carro e carreta deixa um morto na BR-262 em Aquidauana

Você reporter

Uma colisão frontal entre um carro e uma carreta resultou na morte de um motorista na manhã desta segunda-feira (9), na BR-262, em Aquidauana. O acidente ocorreu por volta das 5h40, no km 527 da rodovia, nas proximidades da entrada do distrito de Taunay. A vítima foi identificada como Sergio Jara Paz, 39 anos, morador de Anastácio.



De acordo com as informações apuradas, o veículo Gol seguia no sentido Anastácio/Miranda quando colidiu de frente com uma carreta que trafegava na direção contrária. Equipes do Corpo de Bombeiros de Miranda foram acionadas e, ao chegarem ao local, constataram o óbito do condutor do automóvel.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram no local para os atendimentos, preservação da área e realização dos trabalhos periciais. Até o momento, a identidade da vítima fatal e as causas do acidente não foram divulgadas.

