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ColisÃ£o entre carro e duas bicicletas deixa mulher e crianÃ§as feridas em Aquidauana

Acidente ocorreu no final da tarde de segunda-feira (30) na Avenida TimÃ³teo ProenÃ§a

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 31/03/2026 Ã s 08:08

Atualizado em 31/03/2026 Ã s 08:11

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O acidente ocorreu na Avenida TimÃ³teo ProenÃ§a e mobilizou equipes do Samu / DivulgaÃ§Ã£o/Samu

Uma colisão envolvendo um carro e duas bicicletas deixou feridos no final da tarde de segunda-feira (30), no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. O acidente ocorreu na Avenida Timóteo Proença e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e do Corpo de Bombeiros.

A principal vítima foi uma mulher de 33 anos, condutora de uma das bicicletas. Encontrada ao solo em decúbito lateral, ela apresentava confusão mental, traumatismo craniano moderado e ferimento na região da cabeça. Devido à gravidade do quadro, a vítima foi encaminhada com prioridade ao Pronto-Socorro de Aquidauana para atendimento médico especializado.

As demais vítimas, incluindo crianças que estavam na segunda bicicleta envolvida no sinistro, foram atendidas pela equipe do Corpo de Bombeiros. Não houve informações detalhadas sobre o estado de saúde dessas pessoas.

O condutor do carro envolvido na colisão permaneceu no local para prestar esclarecimentos. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

O Samu 192 reforça a importância da atenção no trânsito, especialmente em vias movimentadas como a Avenida Timóteo Proença, e destaca a agilidade e o compromisso das equipes no atendimento a emergências.

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