Colisão entre carro e moto deixa homem ferido em Aquidauana

Motociclista, de 56 anos, ficou ferido após colisão com carro, por volta das 11h20 de ontem (13), em Aquidauana.

O Corpo de Bombeiro Militar em Aquidauana foi acionado para atender ocorrência de acidente de trânsito, na rua dos Expedicionários esquina com José Duarte, bairro São Pedro em Aquidauana.

Chegando ao local a Guarnição de resgate constou tratar-se de um veículo Uno de cor vermelha e uma motocicleta.

O condutor do veículo Uno não teve ferimentos. Já o condutor da motocicleta A.P.B., 56 anos estava consciente e orientado, apresentando ferimento (corte) no antebraço direito com pequeno sangramento e dores no punho esquerdo.

A equipe de resgate realizou a imobilização da vítima e transportou-a até o hospital de Aquidauana deixando-a aos cuidados da equipe médica.

No dia de ontem foram atendidas 14 ocorrências.