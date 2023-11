Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na Santa Terezinha

Câmera de segurança

Por volta das 11h45m desta quinta-feira, 9, uma colisão entre um veículo Prisma e uma moto Yamaha Tenere deixou um homem de 56 anos ferido.

O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Giovane Toscano de Brito com Oscar Trindade de Barros em frente a Base do SAMU de Aquidauana, toda cinemática foi registrado pelas câmeras de monitoramento do município.

Foi realizado atendimento do motociclista de 56 anos, que se encontrava consciente e orientado, queixando de fortes dores na perna direita, com suspeita de fratura de fêmur. Após estabilização da vítima, a mesma foi encaminhada ao Pronto Socorro de Aquidauana, onde ficou aos cuidados da equipe médica.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada para medidas cabíveis.