Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferida em Aquidauana

A ocorrência mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros
João Éric / O Pantaneiro
Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma mulher ferida na manhã de terça-feira (06), por volta das 9h, na rua Honório Simões Pires, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana. A ocorrência mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros, que foi acionada para prestar atendimento às vítimas.
No local, os bombeiros realizaram os primeiros socorros na motociclista, que apresentava escoriações em decorrência do impacto. Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica mais detalhada.
A condutora do veículo envolvido no acidente também recebeu atendimento no local. Bastante nervosa após a colisão, ela foi amparada pela equipe dos Bombeiros, que prestou apoio psicológico até que seu estado emocional fosse estabilizado. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Tempo
Dia amanheceu ensolarado com poucas nuvens anunciando o calor típico de verão
BR-262
Acidente aconteceu na noite de ontem (4)
Doutorado
As inscrições estarão abertas de 2 de fevereiro a 2 de março
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS