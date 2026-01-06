Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferida em Aquidauana

João Éric / O Pantaneiro

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma mulher ferida na manhã de terça-feira (06), por volta das 9h, na rua Honório Simões Pires, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana. A ocorrência mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros, que foi acionada para prestar atendimento às vítimas.



No local, os bombeiros realizaram os primeiros socorros na motociclista, que apresentava escoriações em decorrência do impacto. Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica mais detalhada.

A motorista do veículo bastante nervosa recebeu apoio psicológico e abraço de uma Bombeira Militar de Aquidauana. João Éric/O Pantaneiro



A condutora do veículo envolvido no acidente também recebeu atendimento no local. Bastante nervosa após a colisão, ela foi amparada pela equipe dos Bombeiros, que prestou apoio psicológico até que seu estado emocional fosse estabilizado. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.