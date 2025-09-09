Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferida na MS-450 em Aquidauana

Acidente aconteceu nas proximidades da Escola Luiz Mongeli
Você Repórter/ O Pantaneiro
Uma colisão entre carro e motocicleta deixou uma mulher ferida na manhã desta quarta-feira (9), por volta das 7h20, na MS-450, nas proximidades da Escola Luiz Mongeli, em Aquidauana.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, que conduzia a moto, estava consciente e orientada no momento do atendimento, mas se queixava de dores no braço esquerdo. Após os primeiros socorros no local, ela foi encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica.
As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Trânsito
Aquidauana terá feriado de 7 de setembro com calor e baixa umidade
Apicultor de Aquidauana busca apoio para levar o mel regional à Dinamarca
IFMS abre vagas para curso técnico gratuito em Aquidauana
Cidades
Um dos departamentos já está em processo de mudança para a sede da Prefeitura
Polícia
Idosa de 75 anos foi encontrada morta ao lado da residência da família
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS