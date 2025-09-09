Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferida na MS-450 em Aquidauana

Você Repórter/ O Pantaneiro

Uma colisão entre carro e motocicleta deixou uma mulher ferida na manhã desta quarta-feira (9), por volta das 7h20, na MS-450, nas proximidades da Escola Luiz Mongeli, em Aquidauana.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, que conduzia a moto, estava consciente e orientada no momento do atendimento, mas se queixava de dores no braço esquerdo. Após os primeiros socorros no local, ela foi encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica.



As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

