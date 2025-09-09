Acessibilidade

09 de Setembro de 2025

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferida na MS-450 em Aquidauana

Acidente aconteceu nas proximidades da Escola Luiz Mongeli

Da redação

Publicado em 09/09/2025 às 10:20

Você Repórter/ O Pantaneiro

Uma colisão entre carro e motocicleta deixou uma mulher ferida na manhã desta quarta-feira (9), por volta das 7h20, na MS-450, nas proximidades da Escola Luiz Mongeli, em Aquidauana.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, que conduzia a moto, estava consciente e orientada no momento do atendimento, mas se queixava de dores no braço esquerdo. Após os primeiros socorros no local, ela foi encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

Leia Também

